6/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜第一季GDP終值 季增年率上調到2％

商務部29日發布第一季國內生產毛額（GDP）終值，繼從初值1.1％上修到1.3％之後，季增年率再上調到2％，也高於普遍預估的1.4％。勞工部同時公布上周（迄至6月24日）初領失業救濟人數，較前周減少2.6萬至23.9萬，為2021年來最大減幅，少於調查預估的26.4萬。

日本｜日韓換匯協議 規模高達100億美元

日韓兩國財長29日就重啟雙邊換匯協議達成共識，規模高達100億美元。這是日韓在時隔8年後重新恢復換匯協議。聲明指出，該協議在緊急時期將可提供兩國安全機制與協助穩定亞洲金融系統，此舉也象徵一度陷入緊繃的日韓關係，正在快速修復。

日本｜豐田5月全球汽車銷量 年增10.1％

拜晶片荒緩和所賜，豐田汽車5月全球汽車銷量年增10.1％，至838,478輛，若計入子公司大發工業（Daihatsu）與日野汽車（Hino Motors），全球銷量年增10.7％至906,715輛。另日產汽車同期全球汽車銷量年增18.9％，至274,545輛。

越南｜第二季GDP成長率 年增4.14％

儘管出口下滑，但受惠於服務業擴增，使越南第二季經濟成長比預期更快。

越南統計局29日（周四）公布，第二季國內生產毛額（GDP）較去年同期擴張4.14％，增幅大於第一季的3.28％。第二季服務業產值較去年同期成長6.11％，農業產值增長3.25％，製造業與建築業則擴張2.5％。

斯里蘭卡｜世銀同意提供7億美元金援

世界銀行同意對斯里蘭卡提供7億美元金援，其中5億美元用來支持政府預算，其餘2億美元用來支持社會福利，希望幫助斯里蘭卡脫離經濟危機。負責斯里蘭卡的世銀官員哈達瑟佛斯（Faris Hadad-Zervos）表示：「世銀對斯里蘭卡採取階段性策略，旨在初步穩定國內經濟，推動結構性改革並保護貧窮弱勢族群。」

法國｜雷諾汽車上修今年財測

雷諾汽車基於業務狀況優於先前預期，29日上修今年財測，預期營業利益率將在7％至8％之間，相較於前次預估的至少6％。雷諾預估汽車營業活動自由現金流至少達25億歐元（約27.3億美元），高於先前預測的至少20億歐元。

西班牙｜6月CPI年增1.9％ 小於5月的3.2％

西班牙統計局公布6月消費者物價指數（CPI）年增1.9％，小於5月的3.2％。若以歐盟調和標準計算，6月西班牙CPI年增1.6％，也小於5月的2.9％年增幅，主因是能源及糧食價格漲幅縮小。排除能源及糧食價格後，核心CPI在6月年增5.9％，雖小於5月的6.1％但依舊處於高點，令執政黨在7月大選前壓力沉重。