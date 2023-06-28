6/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│福特北美將裁員至少千人

外媒引述消息人士表示，福特汽車計劃至少裁減1,000名北美受薪和約聘員工，此為該公司支應龐大的電動車投資的最新行動。據悉，工程師為這波裁員的主要對象，電動車與軟體部門員工也將受到影響。福特在北美有2.8萬名受薪僱員。

美國│美祭制裁 斷俄傭兵財源

美國政府稍早宣布對俄羅斯傭兵組織華格納關聯的4家黃金及鑽石開採商實施制裁，旨在斷絕華格納財源以免俄烏戰爭延燒。財政部官員透露，美國政府早就鎖定這四家在中非共和國、阿拉伯聯合大公國、馬利及俄羅斯的企業，但日前華格納兵變令美國對制裁時機有所遲疑，才拖到現在實施。

德國│福斯連兩周調降電動車產量

外媒報導，福斯汽車（Volkswagen）連兩周調降德國恩登（Emden）工廠部分電動車款產量，包括ID.4與ID.7在內，但燃油車款未受影響。分析師表示，歐洲借貸成本升高、經濟數據不如預期恐衝擊新車需求，消費者購買昂貴的純電動車的意願降低。

德國│前景堪憂 7月消費者信心下滑

市調機構GfK28日公布，德國7月消費者信心由6月的負24.4下跌至負25.4，此為2022年10月以來首度下滑，且低於經濟學家預估的負23。顯示經濟前景蒙塵與通膨居高不下恐持續衝擊家庭支出。經濟學家預估，德國第二季經濟恐連續三季負成長。

瑞士│UBS三階段裁瑞信半數員工

據美媒報導，瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸（Credit Suisse）後將揮裁員大刀，7月起分三階段裁掉瑞信一半以上員工，瑞信目前員工數4.5萬人，在倫敦、紐約和亞洲部分地區的投資銀行部門首當其衝。知情人士透露，合併後總人力瑞銀擬縮減30％，相當3.5萬人。

法國│17歲少年拒攔檢 遭槍擊身亡

法國巴黎郊區一名17歲少年27日拒絕接受警察攔檢，遭到員警近距離槍擊身亡，目擊者將影片上傳至社群媒體，點燃民眾憤怒情緒，當晚即爆發警民衝突。內政部長達瑪南（Gerald Darmanin）表示，開槍的員警遭到拘留，檢察官正展開調查。

義大利│6月物價增幅明顯放緩

義大利統計局公布，6月歐元區調和消費者物價指數（HICP）分別月增0.1％、年增6.7％，與5月的月增0.3％、年增8.0％相比明顯放緩，也低於《路透》訪調15位分析師得出的預估中值年增6.8％。至於6月核心HICP，也從5月的年增6.4％降至年增6％。