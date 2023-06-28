6/29 China Scan 參與中國A股行情

北京│ 2025年機器人業收入 拚300億人民幣

北京市28日印發行動方案指出，到2025年，北京機器人產業創新能力大幅提升，培育100種高技術、高附加值機器人產品，以及100種具有全國推廣價值的應用情境。北京機器人核心產業收入達人民幣300億元以上，打造境內領先、國際先進的機器人產業聚落。

山西│太原新材料產業集群 形成

煤炭大省山西將新材料做為轉型發展的支柱產業，其省會城市太原，瞄準「建設全國材料加工之都」目標，在先進金屬材料、新型化工材料、碳基新材料、生物基新材料等領域持續布局，隨著多家企業先後落戶，已經形成新材料產業集群。

福建│全球最大海上風電機組 吊裝完成

全球首台16兆瓦海上風電機組28日在三峽集團福建海上風電場順利完成吊裝任務，即將進入商業運行，突破大陸海上風電在高端裝備製造能力，以及深遠海海上風電施工能力。這次安裝的海上風電項目建成投產後，將成為全球已投產的最大海上風電機組。

廣東│廣州逾二孩家庭 升首房公積金貸款

廣州住房公積金管理中心公布最新通知指出，6月28日起，生育二孩及以上的家庭，使用住房公積金貸款購買首套自住住房者，住房公積金貸款最高額度上調30％。其他貸款條件及要求依據當地住房公積金貸款政策執行，有效期5年。

香港│IPO結算平台FINI 擬10月推動

港交所28日宣布，計畫10月啟用全電子首次公開招股（IPO）平台FINI。FINI是港交所對旗下市場的重要改革，把新股定價與股份開始交易之間的時間，從五個營業日（T＋5）大幅縮短至兩個營業日（T＋2）。

四川│41項目落戶重慶 投資103億人民幣

重慶市渝中區28日舉行2023年盛夏重點專案簽約儀式，共有41個項目簽約，總投資達人民幣（下同）103億元。這些項目聚焦高端商貿、醫療健康、文化旅遊、城市更新等重點產業。目前渝中區已簽約落地專案74個，總投資額達398億元。

湖南│首條跨市地鐵 正式營運

湖南首條跨市地鐵－長株潭城際軌道交通西環線一期工程28日起正式營運。自此，長沙湘潭之間通勤時間縮短至約20分鐘，兩地進入「地鐵同城」時代。該地鐵線路全長17.29公里，途經湘潭市雨湖區和長沙市岳麓區，成為湖南最新的骨幹交通快線。