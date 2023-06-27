6/28 China Scan 參與中國A股行情

河北│雄安推大樓經濟 高額納稅樓將達10棟

雄安新區日前發布七條措施，指稱到2025年時，大樓經濟成為驅動新區經濟發展的重要載體，培育主題大樓、特色大樓15棟以上，主體入駐率70％以上，納稅逾億元（人民幣，下同）大樓達到10棟左右。仰賴大樓打造一批創新發展平台，成為新區現代化經濟發展的新引擎。

山西│培育重點產業鏈 獎勵引薦鏈主

為加快產業鏈關鍵環節招引落實，山西推出方案顯示，強化「政府＋鏈主企業＋產業園」招商引資作用，對「鏈主」企業所引進落地企業項目固定資產投資額在人民幣（下同）1億元以上，給與「鏈主」企業最高不超過500萬元的一次性引薦獎勵。

陝西│新能源車產量 前五月年增44.2％

陝西省汽車工業協會統計，今年1月至5月，該省汽車產量達49.8萬輛，年增18.9％。前五月新能源汽車產量達35.2萬輛，年增44.2％，占全國新能源汽車總產量的12.4％。該省也將研究推出促進新能源車消費政策，繼續擴大新能源車市場規模。

廣東│深圳地鐵五期開工 2028建成通車

深圳市軌道交通五期近日開工，規劃線路總長達185.6公里，規劃線路數量及里程均為深圳地鐵歷史之最，總投資規模達到人民幣1,952億元。該建設預計2028年建成通車，深圳軌道交通里程將達到831公里，居大陸第五位。

福建│推廣電動化 補助企業購新能源車

為了推廣新能源汽車、充電樁等應用，福建近日頒布「電動福建」相關意見，提出9條措施探索符合在地節奏的電動化推廣應用。在新能源車生產方面給予單家企業最高人民幣（下同）1千萬元獎勵，積極推動電動化的試點城市給與專項獎勵1千萬元。

上海│重點產業領域 啟動人才獎勵

上海於27日啟動人工智慧等多個重點產業領域人才專項獎勵申報工作，最高獎勵可達人民幣（下同）50萬元。獎勵申報資格包括積體電路、生物醫藥、人工智慧、軟體、高端裝備、航空航太、先進材料和新能源等八個重點產業領域相關企業。

北京│113家國際組織進駐

北京市政府外事辦主任熊九玲表示，北京正積極推進國際交往中心功能建設。截至2023年6月，共有113家國際組織在北京落戶，各類國際組織總部和代表機構數量均居大陸首位。此外，在京跨國公司地區總部226家，外資企業總量達5萬家。