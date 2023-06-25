6/26 China Scan 參與中國A股行情

山西│節能降耗 全面關停4.3公尺焦爐

山西省今年將全面關停退出炭化室高度4.3公尺焦爐，將採取即斷水斷電，停止原料進廠、停止生產運營、停止安全生產許可、停止排污許可等方式，以推動全行業節能降耗，延伸產業鏈發展，全面建設國家綠色焦化產業基地。

河南│富士康在鄭州成立新公司

天眼查顯示，近日富士康新事業發展集團有限公司在鄭州成立，註冊資本人民幣10億元，經營範圍含AI基礎軟體發展、新能源汽車整車銷售、電池製造、智慧型機器人研發等。該公司由鄭州富士康關聯公司鴻富錦精密電子（鄭州）全資持股。

四川│全球最大水光互補發電站 投產

位於甘孜州的柯拉一期太陽能發電站25日併網發電，這是全球首個百萬千瓦級「水光互補」（意指結合水力發電及太陽能發電，達到能源互補）發電站投產。該發電站年均發電量20億度，每年可節約標準煤逾60萬噸、減少二氧化碳排放超過160萬噸。

香港│數位人民幣跨境支付 進入二階測試

香港財政司長陳茂波25日發文指出，香港與中國人民銀行針對數位人民幣跨境零售支付的合作，已經進入第二階段測試，目標是日後可以透過「轉數快」（即快速支付系統）為數位人民幣錢包增值。

遼寧│支持科技創新 大連設引導母基金

大連市將設立大連市政府引導母基金，首期規模人民幣100億元，主要投向科技創新、戰略性新興產業等重點產業領域。該基金是由政府出資，並按市場化方式運作，冀望吸引優質基金管理團隊，帶動社會資本聚焦重點產業和領域。

北京│高溫破紀錄 教委籲學校適時停課

截至24日，北京史上首度連續三日地表溫度超過攝氏60度，氣溫突破攝氏40度。為應對高溫天氣，北京市教委發布通知，要求學校調整學生戶外活動時間，並根據實際情況減課或停課。

江蘇│揚州市區 7/1放寬房市限購

揚州鬆綁房市，從7月1日起在市區購買改善性住房者將不再執行限購，其原有住房亦不再執行限售政策。同時階段性上調住房公積金貸款最高額度，單繳和雙繳的貸款額度放寬到人民幣60萬元和100萬元，新規將實施一年。