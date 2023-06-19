6/20 China Scan 參與中國A股行情

寧夏│前五月對RCEP成員國外貿增逾三成

據統計，今年1月至5月，寧夏對「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）其他成員國進出口額達人民幣（下同）33.9億元，年增31.4％。其中，寧夏對馬來西亞進出口大幅增長，進出口達8.9億元，年增高達242.7％，占寧夏對RCEP其他成員國進出口額的26.2％。

河南│2025年新型儲能達500萬千瓦以上

河南加快新型儲能發展，提出到2025年，該省新型儲能規模要達到500萬千瓦以上，力爭達到600萬千瓦。這一目標較先前220萬千瓦的發展目標提升超一倍。根據規畫，還要重點建設容量不低於10萬千瓦時的大型獨立儲能電站。

香港│140家企業申請虛擬資產業務牌照

數位資產託管方案提供商Cobo首席營運官Lily Z King透露，截至目前，香港只有兩家企業已獲得虛擬資產交易所業務所需的牌照，還有140家企業在申請。申請人中，除了證券交易所或代理機構，還有很多傳統金融企業想要跨界，其中也不乏一些大陸企業的海外子公司，也想在香港布局。

海南│端午美食品鑑活動 21日登場

端午節前夕，海口日月廣場21日將舉辦端午美食品鑑活動。活動當天，遊客可免費品嚐龍塘黑豬肉粽、龍塘百年粉等龍塘八大美食等。屆時也將隨機發放瓊山旅遊文創產品，以及特色美食店、特色小吃、特色旅遊飯店優惠券等。

上海│推出「元宇宙」關鍵技術方案

上海市科學技術委員會近日推出「上海市『元宇宙』關鍵技術攻關行動方案（2023～2025年）」，提出以沉浸式技術與Web3技術為兩大主攻方向，以自主創新和開放協同為推進路徑，著力提升「元宇宙」領域科技自立自強能力。

江蘇│世界新能源博覽會 19日開幕

2023世界新能源博覽會19日在常州開幕，展出全球新能源領域的新技術、新應用、新業態。中國電動汽車百人會副理事長張永偉在會中指出，到2030年新能源車售後市場規模不低於人民幣5兆元，售後市場聚集大量新能源業態的創新。

河北│與巴西淡水河谷企業深化合作

河北港口集團近日與全球鐵礦砂巨頭巴西淡水河谷簽署戰略合作備忘錄，淡水河谷擬加強在唐山曹妃甸港區和唐山京唐港區鐵礦砂混礦以及混礦和選礦原料、產品倉儲等業務領域合作。雙方也正合作研究於港口實現多種低碳技術應用。