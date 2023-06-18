6/19 China Scan 參與中國A股行情

重慶│三峽船閘 20年貨運量達19.1億噸

根據中國交通運輸部長江三峽通航管理局通報，自2003年6月18日正式向社會船舶開放通航以來，20年間，三峽船閘累計運行超19.3萬閘次，通過船舶99.3萬餘艘次、旅客1,223.9多萬人次，過閘貨運量達19.1億噸。

福建│福州新規 外賣需用安全封箋

「福州市網路餐飲服務管理辦法」近日上路，新規要求所有外賣商家的後廚等操作區須建立即時視訊監控並接入監管系統，還需全面使用食品安全封箋，餐飲業者未使用封箋者將處以人民幣200～500元的罰款，且消費者有權拒收餐點。

貴州│南方電網南方能源大數據中心 落地

南方電網公司南方能源大數據中心項目開工儀式日前在貴安新區舉行。該項目定位為數位產業生態園。占地約133.8畝，總投資人民幣14.5億元，總規劃約5千個10kW機櫃，可容納約10萬台標準伺服器，擬打造可推動行業標準化的資料中心基地。

香港│擬強化創科研發及新型工業化

香港財政司司長陳茂波表示，近期「施政報告」提出的100億港幣「產學研1＋計畫」中，擬強化創科研發和新型工業化的發展，接下來將分期向創新及科技基金注資以落實計畫，並力求引進擁有前沿和科研能力技術的企業赴港。

北京│故宮6月底起將採全面預約進場

北京故宮最新參觀須知將於6月30日上路。根據新規，故宮將全面採預約參觀，現場不售當日票。此外，未經允許將禁止各類表演、宣傳、採訪、社會調查、宗教活動、售賣商品或服務、商業性拍攝等非參觀遊覽活動。

天津│擬提高首套房公積金貸款額度

天津市近日擬調整個人住房公積金貸款、提取住房公積金有關政策。此次調整擬將首套住房公積金貸款最高限額由人民幣（下同）80萬元提高至100萬元，第二套住房公積金貸款最高限額由40萬元提高至50萬元。

山東│暌違三年 青島—台北航線復航

青島至台北直飛航線相隔三年，終於在18日正式復航。據了解，每周由青島直飛台北共四個航班，往返八個班次。此條空中航線的重新開通將便利青島、山東乃至北方城市與台灣間的經貿往來和人文交流。