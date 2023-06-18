6/19 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│推特 將推智慧電視影音應用程式

推特老闆、特斯拉CEO馬斯克17日推文表示，將推出一款用於智慧電視的推特影音應用程式，此舉符合該社交平台未來將把資源專注在平台影音內容的新策略。推特新執行長雅克里諾日前在簡報會上指出，為重振業務，公司將強化影音、創造者與商業的結盟。

美國│6月初服務短暫中斷 微軟證實遭網攻

微軟證實，6月初部分服務中斷是受到網路攻擊所致，但沒有證據顯示客戶資料曾被盜取或影響。微軟聲稱經過調查，發現網攻來自Storm-1359，並開始追蹤Storm-1359的DDoS活動。DDoS攻擊是透過相對簡單手法，將大量網路流量導向目標伺服器，而讓它們離線。

法國│波音上修2042年新民航客機需求

在巴黎航展登場前夕，波音發表未來20年民航客機市場的展望報告。它指出，受到廉價航空公司對窄體客機的需求攀升，2042年全球新民航客機的需求將達到42,595架，比2022年預測的41,170架略為增加。

瑞士│企業稅率將自11％提高至15％

瑞士18日針對多項議題舉行公投，瑞士德語廣播電視（SRF）針對開出的票數進行分析指出，絕大多數選民同意把該國企業稅率從目前的11％提高到全球15％最低稅率。另外，選民還支持減少化石燃料使用，以在2050年達到零排放目標。

以色列│與埃及、巴勒斯坦 合作開發天然氣田

為尋求替代俄羅斯天然氣的進口來源，以色列總理辦公室宣布，將與埃及、巴勒斯坦自治政府共同開發加薩海域的天然氣田。根據外界預估，位於加薩海域附近的天然氣田，蘊含超過1兆立方英呎的天然氣。

沙烏地阿拉伯│外交大臣七年來首訪伊朗 兩國關係破冰

在北京斡旋下，伊朗與沙烏地阿拉伯歷經七年斷交後，今年3月終於同意啟動恢復邦交。沙國外交大臣法漢16日抵達德黑蘭進行訪問，讓兩國外交關係更向前邁進一步。法漢在與伊朗外長會晤後表示，作為與伊朗和解的一部分，沙國希望加強海灣地區的海洋安全。

日本│政府補貼1,200億日圓 支持豐田EV電池

日本經濟產業省將為豐田在日本規劃的電動車（EV）專用鋰電池投資，提供約1,200億日圓的補貼。鑒於鋰電池未來將成為攸關電動車競爭力的重要一環，日本政府目前正透過補貼提高國內製造能力，以降低供應鏈斷裂風險。