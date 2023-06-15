6/16 China Scan 參與中國A股行情

遼寧│瀋陽開放41條重點夜經濟街區

遼寧瀋陽嘉里城歇馬夜市近日正式開放，同時啟動2023年夜經濟主題活動，期間瀋陽41條重點夜經濟街區全面開放，全市13個區縣（市）同步啟動各具特色的夜經濟主題活動，並融入西豐的梅花鹿、昌圖的花生、開原的榛子等縣域特色商品。

陝西│全球最大太陽能生產基地 動工

年產100GW單晶矽片及50GW單晶電池項目15日在陝西省西咸新區涇河新城正式動工，該專案總投資約人民幣452億元，占地3,081畝，是目前全球建設規模最大、產能最高、技術最先進的太陽能生產基地，建成後將帶動就業1.5萬人。

重慶│將設人民幣100億食品產業基金

重慶財政局近日發表支持食品及農產品加工產業相關政策通知，當中包括將設立人民幣100億元食品及農產品加工業高質量發展基金，加強市以及區縣的合作，有針對性設立行業、區域、專項子基金，積極引導產業項目發展。

海南│三亞遊艇登記量 居大陸首位

近年隨著基礎設施不斷完善，三亞成為千艇之都。2022年，三亞新增登記遊艇192艘，年增20.3％；遊艇登記總量已達到1,249艘，位居大陸首位。到2025年，海南註冊遊艇數估突破2,446艘，全年遊艇旅遊總人數將達到136萬人次，產業規模突破人民幣100億元 。

上海│加快建5G專網、千兆光網、算力平台

上海15日發布製造業高品質發展三年行動計畫（2023～2025年），將推動傳統製造業企業加快機器人應用，實現40萬家中小企業上雲上平台。面向工業場景加快部署5G專網、千兆光網、算力平台等。用好「算力券」，支持符合條件的企業購買算力服務。

天津│空巴產線 將首次交機給歐洲

空中巴士傳正準備向歐洲客戶出貨一架從天津產線製造的噴氣式客機A321neo，反映天津產線在空巴全球布局裡的重要性提升。該產線過往主要供應飛機給中國航空公司，偶爾供應馬來西亞等航空公司，而今年空巴也表示將在天津建設擴大生產線。

河北│多地氣溫破40℃ 高溫將持續

河北中南部於15日午後出現大面積37℃以上酷暑天氣，太行山東側地區，為高壓暖脊核心影響區域，成為超過40℃最集中區域。其中，石家莊下午2時左右衝上40℃，突破2023年省會級城市高溫紀錄，預計晴空輻射作用下，高溫將繼續維持。