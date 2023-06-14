6/15 China Scan 參與中國A股行情

上海 │攻元宇宙 聚焦沉浸式、Web3技術

上海加速推動元宇宙關鍵技術發展，明確聚焦沉浸式技術、Web3技術兩大主攻方向，在沉浸影音、沉浸計算、新型顯示、感知交互與區塊鏈等關鍵技術領域打造新高地。重點布局人工智慧生成內容（AIGC）、數位人生成與驅動、虛擬空間三維引擎等關鍵技術研發。

廣東│推REITs 廣州地鐵3號主線拚上市

作為廣州人流最為密集的地鐵線路之一，廣州地鐵集團正積極推動基礎設施REITs業務，準備將廣州地鐵3號線主線打包上市。根據安排，當期不動產評估值約人民幣50億元，預計首年和次年現金分派率不低於5％。待相關細節確認後，廣州地鐵3號線基礎設施REITs有望正式提請申報。

香港│今年出口成長率 下修至0％～2％

考慮地緣政治局勢持續緊張，令電子產品尤其涉及半導體的貿易前景不明朗等原因，香港貿發局研究部14日下修今年香港出口增長預測，由先前的5％調整至0％～2％。貿發局研究總監范婉兒預期，今年下半年香港出口反彈較強勁，且復甦力度有望延續至明年。

澳門│全面恢復通關 辦博覽會促觀光

澳門旅遊局宣布，第11屆澳門國際旅遊（產業）博覽會將於6月30日舉行。澳門旅遊局局長文綺華表示，由於海外參展商和物流費用上升，本屆旅博會總預算為人民幣（下同）3,180萬元，較2022年預算的2,580萬元增加23％。希望在全面恢復通關的情況下，吸引更多人士與會。

湖北│發放家電消費券 投入人民幣3億

為拓展內需消費市場，湖北省政府16日將在全省範圍啟動2023年「惠購湖北」家電消費券發放活動。本次家電消費券總計投入財政資金人民幣（下同）3億元。其中，線上券投放資金0.5億元，線下券投放資金2.5億元。

新疆│烏魯木齊飛香港航線 增班

繼5月開通烏魯木齊往返香港直飛航線後，6月23日起，新疆唯一一家本土航空公司：烏魯木齊航空，將開通烏魯木齊經蘭州往返香港航線，烏魯木齊飛往香港航班增至每周兩班。上述新航線計劃每周五往返航班一班，由波音737-800型客機執飛。

雲南│雲上黑山羊 入選農業主導品種

2023年大陸農業主導品種近日出爐，雲南「雲上黑山羊」上榜，這是大陸首個肉用黑山羊新品種，也是這次唯一入選的山羊品種。「雲上黑山羊」規模化推廣應用，已在雲南120個縣市與21個外省市累計推廣種羊逾15萬隻，綜合經濟效益達人民幣300億元。