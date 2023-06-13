5/17 China Scan 參與中國A股行情

友邦、騰訊領銜 港股吹庫藏風

港股公司大幅買回庫藏股，截至6月11日止，今年已有108家港股公司買回，累計買回金額達到港幣360億元，包括友邦保險、騰訊控股、匯豐銀行、長城汽車都超過港幣20億元，友邦、騰訊的買回規模都超過港幣100億元。

本周友邦、騰訊繼續買回庫藏股，友邦12日再斥資約港幣2,859萬元，累計買回庫藏股規模逾港幣134億元。騰訊12～13日再斥資逾港幣3,300萬元，累計買回規模近港幣109億元。（楊日興）

極兔傳與順豐洽談入股

大陸物流龍頭順豐近期傳出，正與東南亞大型快遞公司極兔就入股合作洽談，可能以1％～2％比例入股投資極兔全球，具體投資規模及合作細節仍在商討中。A股順豐13日收盤微跌0.04％，收報人民幣（下同）48.76元。

香港經濟日報報導，極兔於2019年以東南亞第一快遞公司之姿前往大陸發展，並在3年後成為大陸快遞行業第五位，該公司於5月份曾斥資11.8億元收購順豐旗下的豐網速運。（楊晴安）

360董座：陸大模型接近國際水準

360集團13日舉辦360智腦大模型應用發表會，創辦人周鴻禕表示，大陸大模型的反覆運算速度，已基本趕上或接近國際先進水準。目前，大陸大模型的基本水準已經趕上GPT-3.5，追趕GPT-4的速度也超過想像。

周鴻禕介紹360智腦的生成與創作、多輪對話、代碼能力、閱讀理解、邏輯與推理、多模態等十大核心能力，並表示「360智腦在部分中文題目理解表現已優於GPT。」。360股價13日收漲5.49％，報人民幣15.38元。（賴瑩綺）

發改委 挺產教融合型企業上市

大陸發改委將投入支持產教融合，預計至2025年於50個城市展開試點，並建設培育1萬家以上產教融合型企業，同時將支持符合條件的產教融合型企業上市融資，鼓勵銀行機構按照「風險可控、商業可持續性」原則，支持相關項目和企業發展。

發改委指出，預計推行的產教融合企業將涵蓋新一代資訊技術、積體電路、人工智慧、工業互聯網、儲能、智慧製造、生物醫藥和新材料等戰略性新興產業，以及養老、託育和家政等生活服務業等各類重點行業。

此外，大陸官方將啟動遴選機制，鼓勵城市實施扎實有效的改革措施，推動打造相關行業領域產教融合改革的領軍企業。未來將引導保險機構開發產教融合相關保險產品，支持符合條件的企業發行社會領域產業專項債券。（楊晴安）

萬達王健林親上陣 爭取債務延期

大陸知名地產商萬達集團近來動作頻頻，極力化解流動性危機。外媒13日報導，萬達創辦人王健林正親自和大陸監管、部分戰略投資者磋商，爭取支持，其集團及子公司的業務主管則向銀行、信託公司和供應商，爭取數十億美元債務延期。

綜合港媒報導，身為大陸前首富的王健林身家已從高峰的400億美元，大幅縮水至66億美元。知情人士透露，王健林要求管理層每周匯報再融資工作及營運指標，並暫停所有新業務拓展。

知情人士指出，雖然萬達集團此前獲得部分大陸大型銀行支持，但萬達管理層目前正向規模較小的銀行尋求新信貸額度。萬達仍有約人民幣（下同）400億元現金，足以償還短期債務，但若旗下珠海萬達商管年內未能在香港上市，萬達恐難以向投資者支付約300億元的股權回購款項。（蘇崇愷）

市場脈動

鎳期貨 短期震盪偏弱

上期所鎳期貨主力合約16日收跌3.06％至每噸人民幣16.55萬元。LME、大陸鎳庫存持續歷史低位運行。低庫存支撐鎳價、基本面使其承壓，預計短期震盪偏弱。（蘇崇愷）