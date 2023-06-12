6/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

瑞士│諾華逾30億美元價購西雅圖生技公司

瑞士製藥巨頭諾華（Novartis）同意以至多35億美元價碼收購西雅圖生技公司Chinook Therapeutics，以擴大腎臟藥物產品線。依據協議，Chinook股東可收到32億美元或每股40美元現金，較9日收盤價溢價66.7％，和至多3億美元或有價值權利（CVR）。諾華預計在今年下半年完成交易。

丹麥│科技業蒐集兒童個資年齡限制 擬提高

丹麥政府擬調高科技巨頭蒐集兒童個資的年齡限制，欲對科技業者大規模取得年輕族群數據設限。丹麥有意將兒童同意與科技企業分享個資的年齡，由目前的13歲提高至15到16歲。此外，企業使用低於該年齡的個資也需得到父母首肯。

義大利│前總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲

義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）12日逝世，享壽86歲。曾擔任義國四任總理的貝魯斯柯尼先前被診斷出罹患白血病，近期遭受肺部感染。貝魯斯柯尼從政前是媒體大亨，創建義大利最大媒體公司MediaForEurope（MFE）。

美國│ 博通收購雲端運算VMware 歐盟可望點頭

消息人士指出，晶片製造商博通（Broadcom）以610億美元收購雲端運算公司VMware的交易，可望獲得歐盟有條件批准，前提是博通提出互用性補救措施，消除競爭疑慮。歐盟反壟斷主管機關將在7月17日前對該交易做出裁決。

日本│5月PPI年增5.1％ 低於前一月

根據日本央行12日公布，日本5月生產者物價指數（PPI）年增5.1％，低於4月的年增5.9％，主要因為原油和其他能源產品價格下滑。5月PPI增幅雖低於前月，但仍持續上揚，反映企業持續將增加的原物料成本轉嫁給消費者。

土耳其│4月失業率升0.1個百分點 達10.2％

據土耳其統計局12日公布，土耳其4月失業率較3月上升0.1個百分點至10.2％，勞動參與率由3月的53％攀升至53.9％。報告顯示，4月份15歲以上的失業人口較前月增加7.4萬人，至358萬人。4月男性失業率為8.1％，女性失業率為14.3％。

土耳其│4月經常帳赤字54億美元 高於3月

根據土耳其央行12日出爐的最新報告顯示，土耳其4月份經常帳赤字達54億美元，高於3月的赤字44.8億美元，主要因為該月有商品赤字70.1億美元，意味著進口大於出口。不過拜觀光回溫所賜，4月服務盈餘達29.2億美元。