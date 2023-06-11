6/12 China Scan 參與中國A股行情

福建 │「絲路海運」電商快線開通周年

廈門碼頭開展大陸首條「絲路海運」電商快線近日屆滿一周年，開通一年來，該航線集裝箱輸送量近3萬標箱，總貨值超人民幣（下同）103億元，其中出口跨境電商貨物3.9萬件，貨值約3.5億元，主要以箱包、鞋服、日用品、健身器材等商品為主。

北京│中國—宏都拉斯高級別企業家交流

來自中國和宏都拉斯約200位政商界代表11日共聚北京，出席中國—洪都拉斯高級別企業家交流會。這是3月26日雙方正式建立外交關係後的首屆高級別企業家交流會，本次活動適逢宏都拉斯總統卡斯楚訪中期間，由中國貿促會與宏都拉斯經濟發展部共同主辦。

上海│成立科技影都影視協拍產業聯盟

上海國際電影節活動期間，11日宣布成立上海科技影都影視協拍產業聯盟，舉行上海科技影都元宇宙創制基地啟動儀式，公布「促進上海科技影都影視產業高品質發展的若干規定」，透過鼓勵影視企業上市等多項措施支持影業發展。

寧夏│「沙戈荒」風光電基地工程開工

國家電網指出，寧夏到湖南的特高壓直流輸電工程11日開工建設。該線路全長1,634公里，途經寧夏、甘肅、陝西、重慶、湖北、湖南六個省份，工程總投資人民幣281億元，也是大陸首條沙漠、戈壁、荒漠地區外送特高壓直流工程。

海南│擴大招商引資 觸角前進英國

海南為擴大招商引資，加速走出海外。海南自貿港近日前往英國舉行招商推介會，期盼英國企業可進一步拓展在海南的經貿、金融、教育、旅遊等業務。據瞭解，近3年來，英國在海南自貿港新設立企業超過100家，實際投入資金超過人民幣100億元。

廣東│廣州期交所加快推進新品項上市

廣州期貨交易所市場發展部負責人張鵬表示，截至6月9日，廣期所首個矽期貨期權累計成交量771.53萬手，累計成交額人民幣5,498.6億元。為滿足市場需求，將繼續推進新品項上市，包括碳酸鋰、多晶矽、鉑、鈀、稀土等品項研發。

香港│粵港澳大灣區青年實習計畫啟動

香港與廣東省合作推出的「粵港澳大灣區香港青年實習計畫」11日正式啟動。今次計畫共有18家商會及青年協會等單位，為香港青年提供25個大陸實習項目，今年也增設更多新媒體相關實習機會，讓青年建立人脈網路、拓展視野。