6/12 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│推特拒絕支付谷歌雲端費用

外媒引述消息報導，推特（Twitter）拒絕支付其谷歌雲端帳單費用，而這恐怕削弱該社群平台資安能力。早在特斯拉CEO馬斯克去年收購推特前，推特與谷歌便簽署一份多年合約，內容涉及打擊垃圾郵件與保護帳戶等。該合約將於本月到期，雙方自3月以來持續協商仍未續約。

美國│幣安 過去一天淨流出約3.92億美元

全球最大加密幣交易所幣安創始人趙長鵬10日在推特發文指出，過去24個小時幣安平台資產淨流出約3.92億美元，其中有部分原因還是加密幣價格下跌所致，並沒有如外界所說爆發資金逃亡潮。他說去年11月某日，幣安曾經處理70億美元的淨流出。

埃及│5月通膨率衝破40％

歷經貨幣貶值、外匯短缺與進口持續延遲下，埃及通膨過去一年急遽升溫。根據埃及央行發布的最新數據顯示，該國5月份核心通膨年增率從前一個月的38.6％加速到40.3％。若就月增率來看，也從1.7％升高到2.9％。

奈及利亞│央行總裁 遭國家祕密警察拘留

奈及利亞央行總裁埃梅菲爾（Godwin Emefiele）繼9日被總統蒂努布（Bola Tinubu）解職後，10日遭到國家祕密警察拘留，理由是「調查需要」。該國警方一直在調查埃梅菲爾主導的數十億美元公共貸款計劃是否涉及不法行為。

英國│前首相強生 辭去國會議員

英國前首相強生9日宣布辭去國會議員，並還控訴他是被政治對手趕下台。強生涉嫌在疫情期間開派對卻對國會說謊一事，目前正遭下議院特權委員會的調查。雖然結果尚未公開，但據了解委員會建議長期停權以懲戒強生。

德國│女子向BioNTech求償至少15萬歐元

德國生技公司BioNTech將在12日與一名德國女子對簿公堂，後者稱該公司製造的新冠疫苗對她帶來上半身疼痛、肢體腫脹、疲勞與睡眠障礙等副作用，並求償至少15萬歐元（約16.1萬美元）。該官司首場聽證會將於12日登場。

韓國│與沙國成立聯合基金

韓國政府官員表示，韓國將與沙烏地阿拉伯成立一個規模達2,084億韓元的聯合基金，以協助韓國新創企業吸引投資，並協助它們進軍中東市場。沙國將向該基金挹注1,954億韓元、韓國則投資其餘的130億韓元。