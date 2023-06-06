6/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

加拿大│今年野火肆虐面積恐創新高

加拿大政府示警，今年野火季初期的災情較往年嚴峻，若情勢持續，今年遭野火肆虐的面積將創史上紀錄。截至4日稍晚，加國有413起野火正在燃燒，26,206人接獲撤離令。今年迄今野火已燒毀330萬公頃土地，遠高於同期歷史平均水準。

美國│通用汽車擬投逾10億美元 生產新型重卡

通用汽車（GM）計劃對密西根州弗林特市（Flint）兩座生產重型皮卡的廠房投資逾10億美元，確保這些廠房能生產下一代內燃引擎重型卡車。通用打算對弗林特組裝廠投資7.88億美元，並對弗林特金屬中心投資2.33億美元。

英國│英美菸草 今年營收估增逾3％

總部位於英國倫敦的英美菸草公司（BAT）6日重申2023年財測不變，今年營收估成長3％～5％，經調整後的每股盈餘料成長約5％。該公司特別看好下半年業績，並對於平衡資產負債表與加強回饋股東的現行策略抱持極大信心。

德國│4月製造業訂單 月減0.4％

德國聯邦統計局（Destatis）6日公布，德國4月製造業訂單月減0.4％，雖優於3月的暴跌10.9％，但不如市場預估的月增3％。主因在於海外訂單月減1.8％，但國內訂單攀升1.6％。顯示國外需求持續疲弱恐繼續打擊德國重要的製造業。

瑞典│Spotify戰略調整 將裁播客部門200名員工

音樂串流平台Spotify 5日宣布，裁掉播客（podcast）部門200名員工，約占全球總人力2％，作為戰略調整的一部分，將改變與全球知名播客合作方式。Spotify副總裁艾哈巴希在給員工的備忘錄宣布裁員消息。根據美國證管會（SEC）申報文件，2020年Spotify全球有8,359名員工，其中4,332人在美國。

泰國│5月通膨年增率驟降到0.5％

泰國6日公布5月通膨年增率，意外從前月的2.7％驟降到0.5％，低於泰國央行設的1％～3％目標區間。豐控股分析師達卡奈（Aris Dacanay）指出，泰國央行暫停緊縮的時間可能比預期還早。滙豐原本預測泰央第三季升息1碼後暫時收手，現在時間點料提前，政策利率停在2％。

澳洲│消費者信心續跌

市場揣測澳洲央行（RBA）6日持續升息，將進一步加重貸款壓力，上周澳洲消費者信心續跌。澳盛銀行（ANZ）與民調機構Roy Morgan6日公布每周調查，上周消費者信心指數從前周的76.8點滑落到75.8點，跌幅0.4％，連續14周低於80點門檻，落入更悲觀區域。