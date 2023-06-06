6/7 China Scan 參與中國A股行情

江蘇│連日高溫 單日用電提前破1億千瓦

入夏以來，大陸南方地區氣溫持續升高，用電負荷也大幅提升。江蘇省單日用電負荷突破1億千瓦的情況也比往年提前出現。6月以來，江蘇全省用電負荷己達到8,994.1億千瓦，較上月增長17.13％，預估今夏用電將持續緊張。

上海│陸首艘國產大型郵輪 出塢

大陸首艘國產大型郵輪「愛達魔都號」6日上海外高橋造船公司正式出塢。該船自2019年開建，總長323.6公尺，寬37.2公尺，共有2,826間艙室，最多容納乘客5,246人。大型郵輪的誕生，象徵大陸造船工業與裝備製造能力再上層樓 。

廣東│海洋經濟總量 連28年居陸首位

「廣東海洋經濟發展報告（2023）」6日公布。報告顯示，2022年廣東海洋生產總值人民幣1.8兆元，年增5.4％，占地區生產總值的14％，占全國海洋生產總值的19％。廣東海洋經濟總量已連續28年居大陸首位。

廣西│地方政府不承擔國企償債責任

廣西最新公布的政府投資管理辦法中指出，國有及國有控股企業透過舉債建設的各種項目，其債務屬於企業債務，應按照「誰舉債、誰負責」的原則，由國企自行負責清理處置，強調地方政府不承擔償還債務責任。

安徽│攜手滬蘇浙 建立長三角一體化

第五屆長三角一體化發展高層論壇6日在安徽合肥舉行，滬蘇浙皖三省一市再會上簽署多項重大合作事項，內容涵蓋協同創新、幹部交流、能源安全、文旅合作、國際貿易等領域。同時還上線長三角政務服務跨省通辦遠端服務、揭牌數位長三角共建聯盟。

河南│緊急斥資搶收小麥 控制減損

河南近日暴雨致使部分地區已接近收成的小麥嚴重受災。大陸財政部與農業農村部研究救災資金分配方案，緊急下達中央財政防災救災資金人民幣2億元，針對河南受災麥田開展農機搶收作業，盡最大可能降低糧產因災損失。

河北│陸首列出口新能源輕軌列車 下線

中國出口阿根廷胡胡伊專案首列車6日在河北唐山下線，這也是大陸首列出口的新能源輕軌列車。據稱，這款新能源輕軌列車可拓展多種動力模式，靈活可變編組，廣泛應用於中低運量城軌交通、旅遊列車等領域。