6/6 China Scan 參與中國A股行情

四川│成都支持半導體業發展 端獎勵

成都公布「加快半導體產業高品質發展的若干政策實施細則」，其中提出，對總投資人民幣（下同）5億元以上的半導體製造、封測、裝備、材料類的重大專案，根據其技術產品、製程水準和市場前景等，可按固定資產投資額10％給予企業最高不超過5億元的獎勵。

福建│福州發表漁業專題電子海圖

福州融合科技與漁業發展，日前在中國（福州）國際漁業博覽會上發表大陸首幅漁業專題電子海圖，該海圖是海洋空間數據產品之一，以福州連江沿海5,000平方公里海域為初始區域，結合漁業數據、海洋空間基礎數據來呈現，打造專業性與實用性兼具的產品。

廣西│防爛尾樓 建案獲預售許可方能銷售

為防範房地產開發企業資金鏈斷裂和項目「爛尾」風險，廣西最新公布的「房地產開發企業管理辦法」規定，房企獲得預售許可前，不可開展商品房銷售活動，不得訂立與擬銷售商品房有關的意向合約，也不得以任何形式向購房人收取預售價以外的費用。

香港│訂單升幅收縮 5月PMI降至50.6

標普全球公布，香港5月採購經理人指數（PMI）較前一個月下降1.8至50.6，雖仍高於景氣分水嶺，但升幅放緩。標普指出，儘管港府放寬防疫限制、發送消費券，以及旅遊業復甦、企業新接更多業務，但整體訂單與新出口訂單升幅都比4月收縮。

北京│國際科技組織總部聚集區 揭牌

大陸第一個國際科技組織總部聚集區在北京揭牌並正式啟用，該聚集區由中國科協與北京市政府共同打造，首批迎接國際動物學會、國際數字地球學會、國際氫能燃料電池協會等八家國際科技組織入駐。該集聚區為科技類境外非政府組織駐京代表機構，後期還將分批分類吸引國際科技組織及辦事機構入駐。

上海│迪士尼開園七年 四度調漲票價

上海迪士尼樂園公告，6月23日起，門票價格將會進行不同幅度的調漲。其中，常規日門票將從人民幣（下同）435元漲到475元，而特別高峰日將從769元漲到799元。這也是自2016年上海迪士尼度假區開園以來，票價第四次上調。

廣東│港科大廣州校區 啟用ChatGPT

去年6月正式在廣州市南沙區設立的香港科技大學（廣州），成為大陸首家啟用ChatGPT的大學。該校日前正式對全校教職工及學生開放GPT服務，該服務內容包括GPT－4、ChatGPT，該校學校全體教職工、學生均可在校園內、透過校網接入。