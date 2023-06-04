6/5 China Scan 參與中國A股行情

河南│畢業生未就業 應屆補貼300元

進入6月畢業季，河南省推出九項促進就業政策、六項促進創業政策，力促大學畢業生就業。離校未就業應屆大學畢業生，每人給予一次性人民幣300元創業補貼；離校2年內未就業高校畢業生，給予社保金額三分之二的補貼，補貼期限最長不超過3年。

貴州│禁辦酒席惹民怨 官員急滅火

晴隆縣近日公布「移風易俗宣導性標準」，其中要求喬遷、訂婚、再婚、滿月、生日、入伍、升學、謝師、祝壽、店鋪開業等一律禁辦酒席，引發廣大民怨。當地官員緊急出面滅火，表示相關標準為宣導而非硬性要求，未來會再修改不妥處。

雲南│42個觀測站氣溫破新高

近期，雲南大部地區氣溫快速攀升，從5月16日至31日，該省57個國家氣象觀測站出現35度以上高溫共260次；其中有42個觀測站的最高氣溫突破歷史紀錄。目前當地氣候被列為特旱等級，雨季開始前滇中及以東地區的將持續乾旱。

黑龍江│全面取消落戶限制

江蘇自2022年11月13日起，正式啟動2022～2023年度南水北調工程。至2023年5月29日，順利完成調水出省11.75億立方公尺，按照西湖庫容約1,400萬立方公尺來測算，相當於調出了84個西湖，為2013年通水以來年度向省外調水之最。

上海│多數航線運價上漲

隨著大陸經濟持續復甦，上海航運交易所最新公布5月29日到6月2日當周的上海出口集裝箱綜合運價指數為1,028.7點，較上期上漲4.6％，整體穩中向上，運輸需求總體平穩，多數航線運價走高。專家預估接下來有望延續上揚趨勢。

安徽│拚十天搶收、烘乾小麥

安徽省小麥即將進入大規模收穫期，近日卻遇連日暴雨，嚴重影響收成。安徽省農業農村廳日前公布小麥搶收工作方案，預計全省投入聯合收割機20萬台左右，機收率穩定在98.5％以上，力爭10天左右完成全省小麥搶收與烘乾任務。

廣東│大鵬液化天然氣累計供氣破億噸

據統計，中國海油所屬廣東大鵬液化天然氣（LNG）公司接收站已累計向下游供氣達1億噸，成為大陸首座供氣量突破億噸的LNG接收站。面對當前廣東省連日高溫和夏季用氣高峰，大鵬LNG接收站將成為粵港澳大灣區的重要支撐。