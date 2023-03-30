3/31 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│遊戲產業第一槍 藝電裁員6％

電玩大廠藝電（EA）稍早宣布裁員6％，成為遊戲產業第一家裁員的大型公司。藝電雖未透露這波裁員人數及影響部門，但依照去年中該公司員工總數1.3萬人推算，這波裁員約影響780人。藝電表示這波裁員已自年初開始執行，將陸續執行到4月。除了裁員之外，藝電也將縮減房地產支出並進行部門重整。

歐元區│信心指數降至99.3點 不如預期

歐盟執委會30日公布，結合消費者及企業信心調查的歐元區經濟信心指數在3月降至99.3點。華爾街分析師原先預期3月該指數維持在2月的99.6點，但實際結果不如預期。資料顯示3月歐元區消費者信心大致持平，但企業信心指數下滑，尤其是製造商及零售商信心大受打擊。

瑞典│H&M上季淨利較去年同期增1.5倍

瑞典服飾品牌H&M上季（2月底止）淨利5.4億瑞典克朗（約5,200萬美元），與去年同期相比增加1.5倍。華爾街原先預期H&M上季淨損9.8億瑞典克朗，結果卻意外獲利，主因是H&M經營的二手衣網路商店在上季併入公司財報。H&M上季毛利率雖從49.3％降至47.2％，但強調衝擊成本的外在因素漸獲改善。

英國│英王抵達德國 修復歐盟友邦關係

英王查爾斯三世稍早在卡蜜拉王后陪同下抵達德國，是去年9月查爾斯登基以來首度正式訪外行程，目的是修復英國脫歐後的歐盟友邦關係，並與德國在氣候變遷對策及外交政策上加強合作。查爾斯原訂上周出訪法國，但因法國爆發大規模抗爭而取消行程。

韓國│SK Innovation買庫藏 擬砸130億美元

韓國電池供應商SK Innovation於30日提交的政府文件中表示，公司打算執行總價高達17兆韓元（約130億美元）的股票回購計畫，規模相當於市場資本額的10％，激勵股價在30日盤中暴漲18％，收盤漲幅縮小至14％，但依舊創下二年多來最大單日漲幅。30日收盤韓國大盤漲幅0.4％。

澳洲│空巴攜手澳航 蓋生物燃料精煉廠

空中巴士及澳洲航空30日宣布將共同投資600萬澳元（約402萬美元），在澳洲昆士蘭省興建一座生物燃料精煉廠，期望日後供應永續航空燃料以達成減碳目標。這座廠房將採用永續燃料公司LanzaJet開發的酒精轉化航空燃料技術，預計明年動土，未來年產量可達1億公升永續航空燃料。

西班牙│能源價格下滑 3月CPI僅年增3.1％

西班牙統計局30日公布，3月消費者物價指數（CPI）依歐盟調和標準計算，較去年同期增加3.1％，與2月的6％歐盟調和通膨率相比大幅縮小，是2021年7月以來最低通膨率，主因是近來能源價格下滑。排除波動劇烈的糧食以及能源價格後，3月核心通膨率也從2月的7.6％縮小至7.5％。