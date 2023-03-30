3/31 China Scan 參與中國A股行情

北京│地鐵站內增設三餐餐車

北京地鐵站繼2021年陸續開設便利店後，本周多座地鐵站內更推出便民餐車和自助購餐車，分別在早餐、午餐、晚餐等時段提供餐點，乘客可透過手機掃描二維碼自助點餐，快捷方便。北京作為超一線城市，目前地鐵日均客流量達761萬人次。

江蘇│宿遷欲吸引5萬人返鄉就業

宿遷市近日推出返鄉創業就業「候鳥回遷」工程，鼓勵在外務工的宿遷人員返鄉創業。據介紹，宿遷2023年擬建成五個返鄉創業園、30個市內家門口就業服務站，拉動5千人扶持返鄉創業、5萬人返鄉就業。另針對大學生優秀創業專案給予人民幣3萬至10萬元資金扶持。

浙江│金華組建首支科創類基金

金華市產業基金近日組建金華普華啟真基金，這是該市第一支科創類基金，規模達人民幣10億元。聚焦醫療健康領域具有創新發展潛力、盈利成長能力的企業，對金華打造生物醫藥產業集群、生物醫藥產業高品質發展具重要意義。

香港│清明假期出入境估903萬人次

香港政府入境事務處30日公布，預計今年4月1日～10日清明節及復活節期間，約有903萬人次的香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港。預期羅湖將會是最繁忙的管制站，估有220萬人次進出香港，即每日平均約22萬人。

湖北│襄陽購房新政 補貼二孩以上家庭

湖北省襄陽市住建局等多部門聯合公布通知，在城區購買新建商品住房，符合相應條件的可分別給予購房補貼。購買首套普通新建商品住房，簽訂網簽合同並完成契稅繳納的，給予每套最高人民幣（下同）2萬元的補貼。生育二孩與多孩的家庭購買普通新建商品住房，分別給予每套2萬元、4萬元補貼。

四川│枕頭壩二級水電站 進入二期施工

樂山市金口河區城區上游的枕頭壩二級水電站二期圍堰戧堤龍口段30日成功合龍，標誌著該水電站工程建設順利轉入二期施工階段。該水電站總裝機容量30萬千瓦，年平均發電量超15億千瓦時，預計2025年12月首台機組發電，2026年全面完成工程建設。

新疆│霍爾果斯商品車出口 今年已破萬輛

據官方統計，今年截至3月29日，新疆霍爾果斯公路口岸商品車出口突破一萬輛，達到1.1萬輛，年增26％。這些汽車主要來自上海、山東、陝西、河南等地，主要發往哈薩克、土庫曼、烏茲別克等「一帶一路」沿線國家。