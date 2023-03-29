3/30 China Scan 參與中國A股行情

香港│AlipayHK跨境交易量月升近1倍

阿里巴巴旗下的行動支付AlipayHK數據顯示，香港恢復通關後，港人出遊風潮持續強勁，港人在過去一個月於大陸、澳門及其他國家使用AlipayHK付款交易量較2月增近1倍。其中在大陸的交易金額和筆數齊升逾1.2倍，平均每人付款四次或以上。

河北│老年居家照護5年衝覆蓋90％

河北省公布「加快建設京畿福地、老有頤養的樂享河北行動方案（2023-2027年）」，提出到2027年，居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系基本建立。城鎮社區日間照料服務進入「提質擴面」階段，老年助餐、居家照護等日間照料服務力爭覆蓋90％以上城鎮社區。

上海│完成首單LNG跨境人民幣結算交易

大陸首單以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購交易29日在上海達成，結算的LNG成交量約6.5萬噸。此單交易是中國海油與法國石油公司道達爾能源簽約，也代表大陸在油氣貿易領域的跨境人民幣結算交易探索邁出實質性一步。

河南│鄭州拚2025年民營上市公司達50家

鄭州近日公布「關於支持民營經濟高品質發展的實施意見」，提出開展「七大專項」行動，落實30條支持措施，力爭到2025年，鄭州市民營經濟總量超過人民幣（下同）1兆元，民營經濟在鄭州技術創新成果中的比重達到75％左右，民營上市公司力爭達到50家。

浙江│自貿區4年內將建未來工廠逾40家

浙江自貿區宣布，審議通過2023～2027年發展行動方案，將爭取至2027年前建立超過40家未來工廠。貿易方面將提升跨境電商進出口額提升至人民幣（下同）4,200億元，數位服務貿易額達2,500億元。能源方面要達成油品儲備能力5,900萬噸。

福建│廈門科技創新大會 聚焦新能源海洋產業

廈門日前舉辦科技創新大會，力邀海內外頂尖科學家、企業家突破技術「卡脖子」問題，聚焦新能源、新材料、生物醫藥、海洋等當地優勢產業。廈門科學城也在大會中正式揭幕啟用，廈門市政府與創新團隊、研發機構簽約合作協議25個，總投資規模人民幣552億元。

雲南│中緬邊境打洛口岸 首月逾3萬人次出入境

雲南省西南部的打洛口岸與緬甸接壤，為國際公路客貨運輸一類口岸。自2月28日恢復通關至3月28日滿月，單日出入境旅客流量逐步回升至千餘人水準，累計出入境旅客已經超過3.1萬人次。