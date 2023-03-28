3/29 China Scan 參與中國A股行情

先正達 暫緩上市申請審議會議

農業巨頭先正達集團IPO原定29日上會（上市審議會議），但28日晚突然喊煞車，上交所宣布取消先正達發行上市審議會議。對於先正達上會取消一事，投行人士表示，由於先正達募資額太高，目前A股市場正處於全面註冊制落地的關鍵期，可能是為了平穩市場的考慮。先正達集團申請上市於2021年6月底獲受理，募資額高達人民幣650億元，受到市場廣泛關注，但IPO進程緩慢。（李書良）

小米 獎勵股份總值22.77億港幣

小米集團28日公告，董事會於27日根據股份獎勵計畫，獎勵合共1.9億股獎勵股份，予4,110名選定參與者，獎勵股份於授出日之收市價為每股港幣12元。按獎勵日收盤價每股港幣12元計算，股份總值港幣22.77億元。

根據小米2022年財報，全年營收人民幣（下同）2,800.4億元，低於上年3,283.09億元，及市場預期2,814.41億元。淨利潤24.7億元，遠低上年193.39億元，及市場預期29.71億元。小米港股28日收升1.17％，報港幣12.14元。（賴瑩綺）

華為 與廣汽埃安合作關係生變

華為持續推進造車業務，卻傳出與廣汽旗下新能源品牌「廣汽埃安」合作關係生變，廣汽集團27日公告指出，廣汽埃安與華為合作的「AH8項目」從聯合開發改為自主開發，華為角色遭降級為重要供應商。

港股上市的廣汽集團28日收盤報港幣4.93元，漲幅為1.23％，該股年內累跌7.5％。最新公告顯示，AH8項目總投資金額由人民幣（下同）9.25億元增至12.3億元。（楊晴安）

康師傅 去年獲利跌逾三成

康師傅控股公布最新財報，2022年全年該公司收益人民幣（下同）787.17億元，年增6.26％，但原物料成本激增侵蝕獲利，讓獲利降至26.32億元，年減30.77％；毛利率為29.09％，較上年同期下降1.3個百分點。受此利空拖累，康師傅28日港股股價暴跌逾1成，收報港幣12.7元，跌10.44％。

財報顯示，2022年全年泡麵事業收益296.34億元，年增4.17％，占集團總收益37.65％。期內因原材料價格上漲，令全年獲利大降31.42％跌至13.75億元。2022年全年飲品事業收益為483.36億元，年增7.89％，占集團總收益61.4％，但獲利驟減25％降至13.78億元。康師傅表示，儘管2022年宏觀環境面臨挑戰，但長期向好的基本面不變，預期新農村市場消費潛力持續釋放。（黃欣）

中芯國際 2022獲利年增13％

在陸港兩地上市的大陸晶圓代工龍頭企業中芯國際28日晚間公布2022年年報。數據顯示，2022年營收人民幣（下同）495.16億元，年增39％；2022年淨利潤121.33億元，年增13％。每股收益1.53元，2022年度擬不進行利潤分配。



中芯國際A股28日收跌0.81％，報49.1元。港股收跌0.11％、報港幣17.68元。



財報指出，展望2023年，上半年行業週期尚在底部，外部不確定因素的影響依然複雜，預期2023年第一季收入將較上季下跌10％～12％，毛利率預計降至19％～21％之間。預計2023全年營收年減降幅為低十位數，毛利率在20％左右；資本開支與上一年相比大致持平，到年底月產能增量與上一年相近。



即便面對美方抵制壓力，中芯國際仍在繼續推進在建專案，包括在珠三角一帶建設5奈米製程工廠等。（黃欣）

市場脈動

碳酸鋰 價格跌不停

大陸28日電池級碳酸鋰每噸再下跌人民幣（下同）4,000元，均價報每噸27萬元。工業級碳酸鋰每噸下跌5,000元，均價報每噸22.5萬元。當前價格已較去年11月時每噸近60萬元的價位腰斬逾半。（楊日興）