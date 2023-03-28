3/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│Lyft新執行長 亞馬遜前主管利雪接任

美國叫車應用程式Lyft共同創辦人葛林（Mitchell Green）與席莫（John Zimmer，圖左）各自卸下執行長與總裁職務，亞馬遜前高階主管利雪（David Risher）將出任執行長，4月17日起生效。葛林與席莫分別轉任董事會董事長與副董事長。

美國│全國房價指數1月再跌0.2％ 連7跌

追蹤全美房價走勢的標普凱斯席勒全國房價指數，1月份呈現月跌0.2％，已連續七個月下跌，顯示高房貸利率持續壓制美國房市；與去年同期相較，1月房價指數為上漲3.8％，漲幅同樣低於去年12月的5.6％。30年期房貸利率去年10月就飆破7％，今年在高檔震盪，上周報6.42％，遠高於去年同期的4.42％。

韓國│樂金強化OLED 向母公司貸7.7億美元

樂金顯示器（LG Display）在27日盤後宣布向母公司樂金電子（LG）取得1兆韓元（約7.7億美元）貸款，未來將運用這筆資金強化財務體質並提升OLED面板競爭力。這項消息激勵樂金顯示器股價在28日盤中大漲13％，創下2年7個月以來最大漲幅，收盤漲幅依舊高達8.9％，超越大盤的1.1％漲幅。

澳洲│央行考慮止息 消費者信心回升

澳盛銀行與民調機關Roy Morgan最新數據顯示，澳洲上周消費者信心小幅攀升0.1點至76.6點，逆轉連四周下滑趨勢，原因在於澳洲央行近日鬆口表示4月會議可能考慮暫緩升息。另一方面，澳洲統計局公布，2月零售銷售月增0.2％，略高於市場預期的0.1％增幅，但低於1月的1.9％，專家認為今年高通膨恐持續壓縮消費者支出。

沙烏地阿拉伯│不滿沒金援瑞信？SNB董事長卡胡達里辭職

沙烏地國家銀行（SNB）董事長卡胡達里（Ammar al-Khudairy）27日宣布因「個人因素」辭職下台，他的職位將由SNB集團執行長艾甘迪（Mohammed al-Ghamdi）接手。卡胡達里3月中接受媒體訪問時表示，該公司身為大股東不願進一步注資瑞士信貸，導致後者股價暴跌並引發歐洲銀行業信心危機。

法國│製造業信心指數下滑

法國國家統計局28日公布，3月製造業信心指數從2月上修後的105點降至104點，終結先前三個月漲勢，主因是製造商擔心大環境不景氣，將使未來三個月產能下滑。法國製造業信心近來維持在疫情前水平，但低於俄烏戰爭爆發前水平。近日其他報告也指出，法國製造業生產及新訂單指數下滑。

巴西│終止連跌！3月消費者信心反彈

巴西消費者信心連續兩個月下滑後，3月終見反彈。根據巴西研究機構FGV於28日公布，3月消費者信心指數月增2.5點至87。指數低於100反映消費者悲觀情緒，高於100代表樂觀。此外，經濟現狀與未來幾個月的經濟展望亦好轉。