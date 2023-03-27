3/28 Global Scan 掌握全球投資脈動

北韓│美航母抵南韓前…發射2枚彈道飛彈示威

北韓在當地時間27日早晨從平壤南邊的中和郡（Junghwa County）發射2枚短程彈道飛彈，於南韓及日本之間海域落海。日本防衛省表示，兩枚飛彈落海位置均在日本經濟海域以外。美國尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）預定28日抵達南韓釜山港，為下周美韓聯合軍演做準備，因此北韓在此刻試射飛彈別具挑釁意味。

美國│紐約州新預算案 本周表決

紐約州議會預計本周表決的新預算案，可望包含禁止新大樓安裝天然氣及其他化石燃料管線的新法規。這是民主黨籍州長霍赫爾（Kathy Hochul）大力推動的全電動大樓政策，目的在讓紐約州早日達成減碳目標。假設州議會通過新法規，未來新大樓不再能使用瓦斯爐及暖器、烘衣機等天然氣家電。

越南│日三井住友砸15億美元 收購JS商銀股權

日本三井住友金融集團27日宣布投資35.9兆越南盾（約15.3億美元）收購越南不動產JS商業銀行15％股權，正在等候主管機關核准交易。三井住友旗下消費金融事業早在2021年就曾投資這家越南銀行，2022年雙方又進一步建立合作關係，未來三井住友將透過該銀行拓展越南及東南亞市場。

俄羅斯│核子潛艦基地 估明年初完工

俄羅斯官方通訊社TASS在27日報導，俄羅斯政府預定2024年初在太平洋完成核子潛艦基地興建計畫，未來這些核子潛艦將載運海神（Poseidon）超級魚雷。俄羅斯總統普丁在4年前宣布發展新型策略性核武後，便展開海神超級魚雷研發計畫，並於今年1月宣布產出第一批海神超級魚雷。

阿根廷│前總統馬克里放棄角逐大選

阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）宣布他不會角逐10月總統大選，意味著他所屬的在野陣營「合力改變」（Together for Change）有望提名其他候選人。目前在野陣營候選人包括布宜諾斯艾利斯市長羅德立奎（Horacio Rodriguez）及前任安全部長波瑞奇（Patricia Bullrich）。執政黨因內鬥，尚未提名候選人。

英國│EDF收購GE核能蒸氣發電事業 恐涉壟斷

英國反壟斷主管機關27日宣布將對法國電力公司（EDF）收購奇異電子核能蒸汽發電事業（GE Steam Power）一案展開調查，以釐清這筆交易是否將影響英國市場競爭。法國電力公司在去年11月宣布收購奇異核能蒸汽發電事業，目前英國主管機關接受相關團體提供意見，預計4月14日截止後正式展開調查。

德國│3月企業信心指數升溫 創11個月新高

Ifo研究院27日公布，3月德國企業信心指數從91.1點增至93.3點，是連續第5個月上升，並創下去年5月以來新高。德國企業對短期經濟前景及經濟現況的信心指數在3月雙雙上升，前者從88.4點增至91.2點，後者從93.9點增至95.4點。Ifo總裁福斯特（Clemens Fuest）表示：「儘管近日部分跨國銀行問題連連，德國經濟依舊穩定。」