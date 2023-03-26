3/27 China Scan 參與中國A股行情

北京│京津冀招聘會 對接逾2千工作

「就業在北京」春風行動暨京津冀招聘會近日在通州舉辦，針對通州轉移勞動力、大齡人員、登記失業人員、進京務工人員等群體，對接來自京冀兩地100家企業提供的2,000多個就業機會。北京目前已舉辦逾30場招聘會，提供近9萬個就業資訊。

上海│促進和擴大消費 端15項措施

上海近日發表促進和擴大消費的15項措施，包括支持首發、品牌、夜間、直播四大方向，加強品牌匯集、品牌在上海首發等。並推進新型、服務、汽車、綠色四大消費品類，提供綠色智慧家電最高人民幣1,000元的一次性補助。

浙江│消費需求火熱 義烏快遞量激增

今年以來，經濟復甦帶動生產活動與消費需求回升，作為全球最大小商品市場所在地、觀察大陸經濟的重要窗口，義烏近期快遞業務量大幅增長。2月份，義烏全市快遞業務量完成8.1億件，較上年同期增長39.5％。今年以來，義烏平均每日發往大陸全國和世界各地的快遞超3,000萬件。

香港│財長：家族辦公室增加有利香江

香港財政司司長陳茂波近日表示，日前高峰論壇「裕澤香江」圓滿結束，不少人在論壇表示看到香港復甦的活力，有意在香港設立家族辦公室。而家族辦公室除投資金融產品，還有望投入文化藝術品，看好家族辦公室的增加，有利香港維持全球藝術品拍賣和交易中心地位。

深圳│時隔三年 恢復直航台灣

深圳機場時隔三年恢復直航台灣，深圳航空ZH9071航班在26日上午由深圳寶安國際機場起飛，飛往桃園國際機場。同日華航CI527則由桃園起飛，抵達深圳。目前預計至3月底，深圳機場往返桃園機場每周航班將達到22班。

陝西│校園周邊 治理 鎖定網吧、賓館

陝西近日展開中小學生安全教育周主題活動，將對校園周邊環境開展專項治理，針對商業攤點、娛樂場所、網吧、賓館、電競酒店和「劇本殺」、「密室逃脫」等場所進行規範整治，及時查處影響學生身心健康的食品、危險玩具、讀物等。

四川│成都鞋企走出去 爭搶海外訂單

四川省制鞋業協會資料統計，成都目前聚集了1,700多家生產型鞋業企業和配套企業，是大陸西部鞋企重要的批發集散地。近期，位於成都雙流的匯都時尚產業園更透過對接大平台、申領補貼等扶持方式，加快企業走出去，為企業爭搶海外訂單提供幫助。