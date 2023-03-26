3/27 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│矽谷國家銀行、第一公民銀行 加入競購矽谷銀行

內情人士透露，矽谷國家銀行與第一公民銀行已在上周五（24日）出價競標被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管的矽谷銀行。據了解，這兩家銀行都趕在24日最後期限前，向FDIC提出收購價碼，不過FDIC對此報導不作任何評論。

美國│傳馬斯克允給推特員工配股 規模200億美元

矽谷媒體The Information在25日引述知情者消息報導，社交平台推特執行長馬斯克在給推特員工發出電郵中表示會給大家配股，規模近200億美元。這金額不到馬斯克收購推特440億美元的一半。推特未立即回應外界有關的報導。

澳洲│新南威爾斯州議會選舉 工黨稱勝選

澳洲人口最多的一州新南威爾斯州上周六（25日）舉行議會選舉，雖然結果尚未完全出爐，不過工黨聲稱已拿下47席多數席次，結束自由黨12年統治。外界分析工黨這次勝選取決於承諾調高公共部門薪資與不再對該州資產進行民營化。

德國│服務業工會罷工 波及機場、鐵路運作

德國服務業工會（Verdi）負責人魏納卡（Frank Werneke）接受當地媒體《星期日圖片報》採訪時指出，周一該工會勞工將舉行大規模罷工、要求加薪10.5％。這場預料將是德國數十年最大規模罷工，恐導致該歐洲最大經濟體的鐵路與機場受到影響。

英國│渣打在約旦業務 同意賣給阿拉伯約旦投銀

消息人士透露，渣打集團已同意把它在約旦的所有業務賣給阿拉伯約旦投資銀行（AJIB），兩方並達成協議。渣打集團去年4月曾表示，將計畫退出安哥拉、喀麥隆、甘比亞、約旦、黎巴嫩、獅子山與辛巴威等在非洲與中東共七個市場。

瑞士│財長證實瑞信保流動性 曾向央行借貸

瑞士財長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）向當地瑞士德語廣播電視台證實，上周末瑞士信貸集團曾向央行借貸500億瑞郎以確保流動性不會出現問題。她還指出，如果不是政府出手促成與瑞銀達成合併交易，瑞信可能無法再多挺過一天。

挪威│主權財富基金 挺裕信銀CEO加薪案

挪威1.3兆美元的主權財富基金表示，將投票支持義大利裕信銀行（UniCredit）執行長的酬勞調整方案。該銀行31日將舉行年度股東大會，屆時股東會針對銀行若在今年達成績效目標，執行長歐塞（Andrea Orcel）薪酬將可調高30％的提案。