3/24 China Scan 參與中國A股行情

北京│沙塵暴出現「藍太陽」奇景

大陸北方近日出現大規模沙塵暴，北京發布預警，全市空氣嚴重污染，懸浮微粒濃度一度爆表，北京在昏暗的天色裡甚至出現「藍太陽」奇景。氣象專家指出，因為漫天沙塵影響，波長比較長的紅光被吸收，而波長較短的藍光則不受影響。

青海│前兩月進出口總量 超車去年Q1

青海今年重點企業進出口情況優於預期。據統計，今年1至2月，該省完成進出口人民幣（下同）8.9億元，比去年同期增長48.3％，規模超過去年第一季總量，為青海第一季外貿進出口取得好彩頭。

山東│威海水產加工多元 出口熱銷

威海近年大力發展水產預製菜產業，至今加工產品已達1千多種，除了早期的出口加工品蝦餅、魚丸等，還研發出麻辣海帶、蒜蓉粉絲貝等網紅產品，成功打開外銷商機，目前威海水產加工產品已拓展至歐美、日韓等89個國家和地區。

澳門│單日入境客達9.6萬 創3年新高

澳門旅遊局表示，隨著澳門全面恢復通關，1月至2月訪澳旅客接近300萬人次，飯店平均入住率為74％。3月持續回暖，18日訪澳旅客達9.6萬人次，為疫情發生以來及今年最高的單日入境旅客量，飯店入住率亦明顯上升，顯示旅遊經濟穩步回溫。

福建│五大行動推動閩台農業融合

福建省農業農村廳推動五大行動，加強閩台農業融合發展，年內擬取新批台資農業項目50個以上，合約利用台資超1億美元，並在全省創建一批海峽兩岸鄉村振興合作基地，擴大台胞台青參與鄉村治理試點，打造兩岸鄉村融合發展新平台。

浙江│成立鐵路建工集團 啟動千項工程

為加強央企與省屬國企合作，由中鐵建工集團與浙江軌道集團合資的浙江省鐵路建工集團近日成立，將配合大陸政府擴大內需、基礎設施投資等戰略，今年啟動千項人民幣兆元級別的工程，加速浙江基建以及打造相關綠化建設。

上海│浦東加速智慧網聯汽車創新應用

上海浦東新區加速無人駕駛智慧網聯汽車創新應用，近日在金橋智慧網聯汽車開放測試道路共計29.3公里，也是大陸首條中心城區自動駕駛開放測試道路。結合金橋汽車產業和張江半導體、人工智慧產業基礎，為企業打造產品的創新應用環境，進一步鞏固浦東新能源車發展優勢。