3/23 China Scan 參與中國A股行情

北京│20年來首見人口負成長

北京近日公布去年人口數據顯示，常住人口2,184.3萬人，相比2021年少了4.3萬。值得注意的是，去年出生率低於死亡率，出生率為千分5.67、死亡率為千分之5.72，是北京繼2003年以來，近20年來第一次出現人口自然負成長。

河北│2千多條石家莊小巷 華麗變身

石家莊自2021年展開小街小巷整治提升專項行動，當地2千多條小街巷華麗變身。近日網信辦與城市管理綜合行政執法局舉行網路評選活動，由網友選出石家庄市十大最美小街巷，包括范民街（西大街—范光胡同）、電廠街（光華路—豐華路）等皆榜上有名。

上海│前二月進出口值創同期新高

上海海關公布數據顯示，2023年前兩個月，上海外貿進出口值創歷史同期新高，達到人民幣（下同）6,815.6億元，較去年同期增長0.7％。其中，進口4,159.9億元，由去年第四季下降4.7％轉為增長4.7％，出口2,655.7億元，下降4.9％。

江蘇│常州支持重大科技創新平台建設

常州市近日公布2.0版創新政策，重點支持國家級、省級重大科技創新平台建設，給予最高人民幣（下同）1億元支持。支持高水準新型研發機構建設，根據產業領域、投資規模、人才團隊、創新產出等，給予最高300萬元支持。

陝西│中歐班列西安集結中心加速建設

西安國際港務區過去一年加快中歐班列西安集結中心建設，總投資達人民幣（下同）206億元，未來將可滿足每年一萬列開行需求。今年1～2月，中歐班列長安號開行量較去年同期增長23.5％，截至3月21日已突破千列，達到1,006列。

山西│數字文旅品牌創新大會 登場

2023數字文旅品牌創新大會日前在太原晉陽湖國際會議中心登場，本次大會公布山西文旅虛擬人物、太行山旅遊聯合推廣計劃和數位文旅品牌聯合推廣倡議等。展區運用虛擬技術創新展示山西自然風光，透過VR眼鏡使與會者俯瞰景致。

湖北│扶持30企業 搶攻調理包市場

湖北仰賴肉、禽、蛋、水產品產量處於領先地位的產業基礎，搶攻兆元規模的調理包（大陸稱預製菜）市場。該省近日表示，將重點扶持周黑鴨、湖北神丹在內的首批30家主要企業，幫助其提升品牌，打造原料基地。