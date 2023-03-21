3/22 China Scan 參與中國A股行情

北京│數位經濟躍主力 去年占GDP 41％

北京數位經濟釋放發展活力，2022年全年數位經濟實現增加值人民幣（下同）17,330.2億元，比上年增長4.4％，占全市地區GDP的比重達到41.6％，比上年提高1.2個百分點，繼續為主力。其中，雲計算、人工智慧等新基建項目固定資產投資比上年增長25.5％。

江西│貴溪推婚改APP 搭建網路相親

江西省貴溪市為大陸目前唯一婚俗改革試驗區，近日在全市31個村完成婚介場所登記審批並已開展婚介服務。同時，在婚俗改革App「掌上貴溪」上設立全市未婚男女資料庫，成立媒人和適齡青年資料庫，搭建網上相親平台。

廣東│珠海擬將心理治療納入醫保

因應民眾所需，珠海市醫療保障局最新公布的「醫保支付標準的通知（徵求意見稿）」中，擬將「心理治療」納入支付範圍，以降低民眾負擔。依照不同等級醫療機構，醫保支付標準設在每次人民幣160元～200元，每次不少於30分鐘。

香港│連13年蟬聯全球房價最貴城市

國際公共政策顧問機構Demographia最新公布的「國際房價負擔能力（International Housing Affordability）報告」顯示，香港連續第13年居全球房價最難負擔城市榜首，一個家庭仍須不吃不喝18.8年才能購房。

海南│推人才培育專案 申報人不受國籍限制

海南省近日推出「南海新星」人才專案，針對科技創新、產業創新創業、教育、醫療衛生、哲學社科、金融財稅等多個領域，每年選拔年齡在35歲以下、200名左右優秀青年人才培養支持，培養周期為三年，且申報人不受國籍限制。

陝西│西北首條智軌線路 通車運營

大陸西北地區首條智軌線路—西安市西咸新區智軌示範線1號線（首通段），21日開通運營。中國鐵建鐵四院項目設計負責人指出，智軌是一種使用具有軌跡跟隨能力的全電動新型膠輪列車，其最大特點是沒有實體軌道，對道路改造的工程量較小，均沿既有道路和橋梁行駛。

內蒙古│招手遊客 最高補貼10萬人民幣

內蒙古近日公布「旅遊專列、包機」和「旅遊招徠」兩項專項獎勵政策，對組織旅遊包機、專列及招徠區外遊客的旅行社企業予以獎勵。針對符合條件的旅行社所組織的內蒙古旅行團，將依照團體人數多寡，給予人民幣4～10萬元不等的獎勵補助。