3/20 China Scan 參與中國A股行情

湖北│辦油菜花旅遊節 吸引遊客

油菜花節及荊門沙洋第15屆油菜花旅遊節，近日在張池農耕文化體驗園區開幕，吸引各地遊客前來賞花。荊門是油菜重鎮，目前該市油菜種植面積高達226萬畝。沙洋縣則有「大陸菜籽油之鄉」稱號，不僅油菜產業蓬勃發展，還擁有大陸首家油菜文化博物館。

浙江│奉化海峽兩岸桃花馬拉松 開跑

因新冠疫情已停辦三年的奉化海峽兩岸桃花馬拉松，19日在寧波市奉化區開跑，共有2,000多名跑步愛好者參與。本屆賽事以「海峽兩岸的親情」和「桃花的浪漫愛情」兩大元素為主題，設有全程馬拉松、半程馬拉松、歡樂跑三項目。

海南│將赴北京等四地搶才

海南省將於21日至22日在北京、廣州、西安、重慶同步舉辦「線上＋線下」的校園徵才活動。期盼藉此精準招募當地急需的城鄉規畫、海洋經濟、生態環保、金融、區塊鏈等領域人才。

香港│工聯會調查顯示 6成行業缺人

香港經濟復甦，各行業卻出現人手短缺問題。香港工聯會19日公布一項調查顯示，6成受訪者表示行業缺人。約5成受訪者認為人手緊張的原因是「人工低、福利差」；逾半受訪者不認同「擴大輸入外勞」，認為會減少就業機會和工資待遇。

廣東│廣州擬立法 禁銀行業隨意停發貸款

廣州市日前公布民營經濟促進條例（草案徵求意見稿），3月17日起至4月1日公開徵求意見。該條例提出，銀行業金融機構應當增強金融支持的穩定性，不隨意停止發放貸款或提前收回尚未到期的貸款，以保障民營經濟發展。

上海│蛋糕巨頭克莉絲汀 暫停營業

陸媒報導，總部設在上海的蛋糕連鎖店克莉絲汀，去年7月曾停業，但8月部分門店重新開業，如今旗下所有門店再度暫停營業。創立於1993年的克莉絲汀，巔峰時期在上海擁有543家門店。克莉絲汀日前公告，欠款人民幣5,700萬元，已通過貸款、變賣資產等方式補充現金流。

江蘇│梅村 年產二胡逾5萬把

近年來，江蘇發展特色文化產業有成。位於無錫市、有大陸「二胡之鄉」稱號的梅村二胡文化產業園區，至今仍採用傳統方法手工製作中高階演出二胡。梅村年產二胡超過5萬把，年產值約人民幣4,000萬元，占大陸中高階二胡市場的四分之一。