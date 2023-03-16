3/17 China Scan 參與中國A股行情

上海│浦東推鄉村民宿 拚增200家

浦東新區日前為鄉村民宿集中頒發綜合許可證，50家民宿獲頒許可並集中上線推廣。根據規劃，今年內浦東將力爭新增持證民宿200家，預計全年直接推動新區遊客增長約50萬人次，拉動綜合性消費約人民幣20億元。

浙江│農民人均收入 連38年稱霸大陸

浙江公布2023年推進鄉村全面振興相關實施意見，數據顯示，2022年浙江農村居民人均可支配收入為人民幣（下同）37,565元，連續38年居大陸省區第一，且當地城鄉居民收入倍差縮小至1.9，連續十年縮小。

福建│中醫藥文化周登場 32位醫師義診

首屆福建省中醫藥文化周和經絡文化科普周活動將於3月18日在福州溫泉公園音樂廣場登場，活動以「施行福建省中醫藥條例賦能中醫藥高品質發展」為主題，將設置中醫藥文化展示體驗區，且有七家福建中醫院及中醫藥機構支持，共32位主任醫師現場義診。

香港│大灣區航空4月開通大阪航線

大灣區航空16日指出，將於4月28日新增香港至日本大阪航線，每周三、五、日執飛。屆時，大灣區航空航點數目將增至五個，分別是香港往返曼谷、台北、東京、首爾和大阪。此外，自4月24日起，其香港至首爾航線將從目前的每周三班增加至每周四班。

廣東│廣州交易會全面恢復線下展

中國進出口商品交易會（又稱廣州交易會）近年受疫情影響，連續六屆在網上舉辦。大陸商務部發言人表示，隨著大陸疫情防控政策的優化調整，中外企業已具備線下參加展會的條件，從今年春交會起，廣交會將全面恢復線下展。

山西│攜手華為 推動中西部數位經濟

山西省政府與華為日前在太原簽署推進數位經濟發展戰略合作協定。根據協定，雙方將搶抓「數字中國」戰略機遇，圍繞打造中西部地區數位經濟創新發展新高地，重點在推動煤炭工業互聯網和智慧礦山建設、打造產業數位化應用場景、加快能源產業綠色低碳轉型。

內蒙古│招手旅客 獎勵包機包車旅遊

內蒙古推出「旅遊專列、包機」和「旅遊招徠」專項獎勵政策。其中，透過專車方式，一次籌組300人以上到內蒙古的直達旅行團，給予單程單列人民幣（下同）4萬元獎勵；透過包機方式，從區外和國外一次籌組100人以上乘坐同一飛機、自同一出發地直達內蒙古的旅行團，單程單架最高獎金10萬元。