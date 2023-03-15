3/16 China Scan 參與中國A股行情

香港│暌違3年 2月訪港旅客首破百萬人次

陸港通關後，訪港旅客快速增加。香港旅發局15日公布，初步統計2月份訪港旅客146萬人次，較1月增加約2倍，為2020年2月疫情爆發後，單月訪港旅客首次突破百萬人次，約為疫情前每月旅客量約3成水平。其中陸客顯著增加，達110.87萬人次，月增2.95倍。

北京│石景山區發人民幣千萬元補助購車

北京石景山區16日正式啟動主題購車優惠活動，將向石景山區購車消費者投放人民幣千萬元優惠券。3月16日至31日期間，民眾透過「建行生活」APP平台「石景山區政府購車消費券」專區獲取消費券，憑券在指定汽車銷售企業購車，即可享受補貼。

河北│2027年物流貨運量將破30億噸

河北省公布「加快建設物流強省行動方案」，強調2027年河北省物流載體支撐能力將大幅提升，預計全社會貨運量達到30億噸以上，社會貨物物流總額達到人民幣（下同）13兆元，全省物流業增加值約為3,800億元，占生產總值比重6.7％。

海南│三亞榴槤首度有規模上市

三亞市育才生態區一處榴槤種植基地於2020年投產，種植7千多畝、約12萬株榴槤樹，2023年約有1,400畝榴槤樹開花結果。當地種植業者表示，這批榴槤上市，可說是海南首度有規模上市，預計第五年開始進入盛果期。

廣東│中國電信率先部署VoWiFi

中國電信透露，2023年計劃在深圳市率先部署VoWiFi。VoWiFi是指營運商利用WiFi熱點提供語音服務，用戶可以利用WiFi接入，在使用行動網路的同時，撥打與接聽語音或視訊電話。

吉林│吉西南承接產業轉移示範區獲准設立

大陸發改委批復同意設立吉西南承接產業轉移示範區，該示範區將以醫藥健康、裝備製造、農產品和食品加工、綠色載能、現代化工、現代紡織、文化旅遊等七大產業為承接方向。該示範區範圍包括四平市、遼源市、通化市，總面積3.1萬平方公里，常住人口511.1萬人。

湖北│將辦第四屆陸羽茶文化節

有「茶聖故里」之稱的天門市將於4月9日至10日，舉辦第四屆陸羽茶文化節活動。文化節期間將陸續展開惠民晚會、招商項目簽約儀式、茶聖拜謁儀式、楚商天門行、茶文化論壇等八大系列活動。