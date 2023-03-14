3/15 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│百家企業公布放心消費承諾

黑龍江省百家企業日前向廣大消費者和全社會公布放心消費承諾，共同推進龍江品牌建設，謀求高品質發展，為促進經濟發展增添一份力量。承諾堅決執行「消費者權益保護法」、「產品質量法」等消費者權益保護相關法律法規，切實履行經營者法定義務。

上海│保租房 今年估增7.5萬套

上海市房屋管理局表示，為保障民生租房，前期建設籌措的保障性租賃住房項目，逐步進入供應階段，預計全年新增供應量在7.5萬套，相關專案將陸續在申辦App「我要租房」服務專欄中展示，符合條件者可申請預約。

江蘇│全力支援服務平台企業發展

江蘇省發改委主任沈劍榮近日主持召開省內重點平台企業座談會，會上，南京領行科技等20家企業代表以自身發展、存在問題以及對平台經濟發展進行發言，孩子王等24家企業作了書面交流。沈劍榮表示，各級部門要全力支援服務平台企業發展，對企業關切的問題逐項給予回應。

北京│擴大內需 京彩綠色消費券開領

為擴大內需消費，北京3月14日起至31日每天上午10點，將透過京東、聯想、小米等13家企業線上平台，向北京民眾發放京彩綠色消費券，同一消費者在同一個參與企業的線上平台，最多可領取5張共人民幣1,600元消費券，線上線下皆可使用。

廣東│深中通道 2024建成通車

橫跨珠江口、連接廣東省深圳市和中山市的深中通道被譽為「超級工程」，預計2024年建成通車。該工程近日迎來新進展，中山大橋鋼橋面鋪設完成，當日鋪設面積達2.26萬平方公尺，再次刷新熱拌環氧瀝青鋼橋面鋪設世界紀錄。

福建│短影音平台 消費容易申訴難

福建省消委會14日指出，隨著互聯網發展，催生「電商＋社交媒體」的新興商業模式，一些短影音平台、社交筆記分享成為誘導消費者交易的新管道。然而，消費者後期如果遭遇消費糾紛，常因無法掌握商家確切資料或原始購買連結，導致申訴難度增加。

湖南│皮具箱包博覽會 月底登場

第三屆永州藍山國際皮具箱包博覽會將於24~27日，在湖南省藍山縣舉行。展廳面積達2.4萬多平方公尺，邀請參展企業300多家，設有九個主體展區與一個線上展區，涵蓋永州特色輕工產業專題展區、藍山特色輕工產業專題展區等，可容納參展人數8千多人。