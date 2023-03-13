3/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜應材加發股利 擴大實施買回庫藏股

半導體設備製造商應用材料周一宣布，董事會已決議加發股利與擴大實施買回庫藏股。其中季度股利將由26美分提高至32美分，增幅達23％，相當於全年將配發1.28美元股利，以上周五收盤價計算，殖利率為1.12％。此外，新庫藏股買股規模則為100億美元。

美國 ｜輝瑞砸430億美元 併購同業Seagen

輝瑞（Pfizer）同意以430億美元現金收購同業Seagen，相當於每股229美元，預計今年底或明年初完成交易。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，癌症治療是全球製藥業成長最快的市場，而Seagen開發的抗體藥物複合體能讓輝瑞在癌症藥品市場取得優勢。

美國 ｜西方聯合銀行股價暴跌6成

亞利桑那州的西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）股價，周一又暴跌逾6成，觸及10年低點，單日跌幅甚至超越2008年9月金融危機當中的39.4％。這家銀行近日一直被視為美國這波金融風暴可能倒閉的下一波銀行。

德國｜保時捷去年銷量、營收、獲利創新高

保時捷去年營運獲利成長27％至67.7億元，銷售量增加2.6％至近31萬輛，淨利率18％。其銷售量、營收和營運獲利等均創新高。公司長期展望其銷售報酬率逾20％。儘管13日盤中股價大跌4.5％報109歐元，但今年來仍累漲10％。

沙烏地阿拉伯｜成立新航空公司 打造旅遊樞紐

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）12日（周日）宣布成立一家新國家航空公司，名為利雅德航空（Riyadh Air），展現這個石油大國力拚地區運輸和旅遊樞紐的企圖心。預計在2030年以前開設飛往全球逾100個目的地的航班。

韓國｜3月前十天日均出口額大跌27.4％

關稅廳13日發布，南韓3月前10天出口額年減16.2％，為157.91億美元。開工日數為7.5天，較去年同期多1天。按開工日數計算，日均出口額降幅更大，為27.4％。同期，半導體出口額年減41.2％。客用車則大增133.7％。

日本｜諾貝爾文學獎得主 大江健三郎逝世

諾貝爾文學獎得主大江健三郎於3日凌晨因衰老逝世，享壽88歲。 大江健三郎著有《個人的體驗》、《廣島札記》、《聽雨樹的女人們》等諸多名作，並在1994年榮獲諾貝爾文學獎殊榮，是繼1968年的川端康成之後，第二位獲獎的日本作家。