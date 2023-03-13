3/14 China Scan 參與中國A股行情

新疆│亞洲陸上最深油氣水平井 完鑽

位於新疆塔里木盆地富滿油田的果勒3C井，具有世界罕見的超深、超高溫、超高壓等特點。在施工人員的努力下，果勒3C井日前順利完鑽（意指鑽井達到預定深度與施工預期目的而結束鑽進），以9,396公尺井深刷新亞洲陸上最深油氣水平井紀錄。

湖北│台灣民眾組團到武漢賞櫻

由28名台灣民眾組成的參訪團12日晚間飛抵武漢，展開五天四夜的賞櫻之旅。湖北省台辦主任程良勝接機時表示，在武漢最艱難的時刻，廣大台胞朋友伸出援手，幫助抗疫和疫後重振，如今荊楚大地生機盎然，期待與台灣同胞一起「極目櫻花景、共賞楚天闊」。

四川│3D眼鏡額外收費 影院遭約談

四川攀枝花市一位民眾近日到電影院觀看3D電影，但業者卻要求他攜帶或購買影院出售的3D眼鏡，民眾憤而向該市保護消費者權益委員會投訴。消委會日前舉行影城業集體約談會，11家業者在會中表態，會免費提供3D眼鏡給購買3D電影票的民眾。

北京│整頓票務市場 緊盯黃牛票

北京市文化市場綜合執法總隊指出，近期，北京市文化市場綜合執法總隊根據首都演出市場復甦，livehouse、小劇場演出趨於繁榮的實際情況，結合重點時段、重點區域執法保障工作要求，對首都演出市場及票務市場開展了系列專項整治工作。取締黃牛票為此次重點工作之一。

浙江│香奈兒去年熱銷人民幣18億

據杭州市商務局近日公布數據顯示，2022年落地杭州的「中國首店」數量為53家，位居全國第二，僅次於上海。數據還顯示，浙江省內唯一一家香奈兒精品店，每當新品發售時，門口經常大排長龍，去年銷售額達人民幣18億元。

福建│師大校長籲培養兩岸融合發展人才

福建師範大學校長王長平呼籲，廈門大學、華僑大學、福州大學、福建師範大學等高校在平潭綜合實驗區設立台生預科學院、專業教學學院等，建立若干閩台高校專業聯盟，培養海峽兩岸融合發展急需的應用型人才。

香港│AI課程走入小學校園

AI聊天機械人ChatGPT在全球引起熱議，事實上，AI科技教育近年已走入香港校園，有當地小學已推行AI課程，高年級學生也有能力製作AI捕鼠機關及智慧分類回收箱等。校方盼香港政府及大學多作探討AI如何作為提升學生學習效能，以適時開放更多權限予學生使用。