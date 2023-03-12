3/13 China Scan 參與中國A股行情

北京│中軸線第一橋 修復基本完工

北京萬寧橋體修復、橋體外掛的市政管道，近日全部拆除，修復工程基本完工。恢復原貌的萬寧橋不僅成為中軸線申遺的新亮色，也成為遊客新打卡地。萬寧橋位於地安門外大街中部、鼓樓前正南方，南北跨越在玉河水道之上，是中軸線上最古老的石橋，被稱為中軸線上的第一橋。

上海│滬港合辦金庸電影展 啟動

由香港駐上海經濟貿易辦事處與上海電影博物館合辦的「光影江湖——金庸電影宇宙」大師影展10日在上海啟動。主辦方特別選取書劍恩仇錄、射雕英雄傳、倚天屠龍記、鹿鼎記等金庸武俠。經典影片集中展映，參展影片攝製及首映時間貫穿半個多世紀，頗具代表性。

湖北│發放消費券 總額人民幣5億

2023年第一波「惠購湖北」消費券將於16日起分三批發放，總額人民幣5億元。這波消費券設置商場券、超市券、餐飲券三種類別。消費券需在各指定服務平台符合條件的商場等線下實體商家，進行消費並線上支付時才能使用，不得用於儲值等消費。

浙江│跨境電商前二月出口額 年增73％

1月至2月，浙江省透過海關跨境電商平台出口年增73.2％至人民幣209.1億元。義烏某寵物用品企業負責人蘇娣指出，市場加速回暖，既有的1,000多平方公尺廠房已經不夠用，正在計畫蓋新廠，還打算招募外語人才，嘗試跨境電商直播。

重慶│組團赴港招商 推多領域合作

重慶市商務委組織的投資促進團7日至11日在香港與香港怡和集團、太古集團、招商局集團等相關負責人，就重慶建設國際消費中心城市、國家重要先進製造業中心、共同推進西部陸海新通道建設、獲批服務業擴大開放綜合試點等合作新空間進行了探討

廣東│中外律師事務所 前海開放聯營

廣東省日前印發辦法，明確符合條件的大陸律師事務所可與符合條件的外國律師事務所，在深圳市前海合作區內聯營，以分工協作方式，向中外客戶分別提供涉大陸和外國法律適用的法律服務，或是合作辦理跨境和國際法律事務。新政將於14日起實施。

海南│新能源車下鄉及萬寧車展 將舉行

2023年海南省新能源車下鄉及萬寧車展，將於17日至19日在萬寧市人民公園舉行，這次活動有近50個汽車品牌參加，展出近百款燃油車型及新能源車型，涵蓋豪華、自主、合資主流暢銷新能源車品牌。車展期間，參展經銷商也將推出各種優惠。