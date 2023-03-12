3/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

南韓｜大韓、韓亞國際航班 4月擬恢復疫前60％水準

大韓航空和韓亞航空計畫到4月將國際線航班數量恢復至新冠疫情爆發前的60％水準。屆時大韓航空的國際線將增至78條航線、每周622班，相當於2019年的67％水準。韓亞航將增至55條航線、每周349班，達2019年的62％水準。

南韓｜史上最長 韓美自由護盾軍演登場

韓美將從13日至23日起實施「自由護盾」大規模聯合軍事演習。演習將以模擬實戰的形式，持續進行11天，創史上最長演習紀錄。演習將體現北韓核子導彈日趨升級的形勢、烏克蘭戰爭等安全威脅體，進一步提升韓美同盟的應對能力。

日本｜口罩令13日起全面解除

日本從13日起全面解除口罩令，不論室內外，個人可自行判斷是否需要戴口罩。不過，考量到消費者的顧慮，百貨、大眾運輸等業者仍會要求工作人員戴口罩。東京迪士尼樂園則是包含工作人員在內，都由個人自行判斷要不要戴口罩。

澳洲｜總理訪印度 兩國允加強雙邊合作

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日結束對印度的4天訪問，與印度總理莫迪同意加強防衛與經貿合作。莫迪與艾班尼斯期望更進一步儘快敲定「全面經濟合作協定」（CECA），以實現雙邊經濟的潛力。

法國｜參議院表決通過年金改革法案

法國參議院台北時間12日表決通過極具爭議的年金改革法案，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，為馬克宏政府一大勝利。法案下一步將於15日送至法國議會兩院混合調解委員會（CMP），接著於16日再次交付參議院與國民議會進行最終投票表決。

沙烏地阿拉伯｜油價走高 Aramco去年淨利攀峰

Aramco在12日公布2022年淨利成長46％至1,611億美元的新高，因油價走高、賣出石油量上升和煉油商品利潤成長。供不應求和開採上投資不足等推高油價，其今年資本支出估計約450億到550億美元區間，超過去年的376億美元。

土耳其｜總統大選5月舉行 艾爾多安面臨保位戰

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）正式宣布，將於5月14日舉行總統和國會大選。這可能是該國幾十年來最重要的選舉，艾爾多安長達20年的統治將面臨最大危機。上個月土國東南部的毀滅性大地震造成4.6萬多人喪生，政府救災不力飽受詬病。