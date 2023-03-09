3/10 China Scan 參與中國A股行情

遼寧│大連春季房交會 祭購房補貼

2023大連春季房交會3月15日至20日在星海會展中心召開，為提振市場信心，在展會購房政府補貼上，個人在展會期間購買大連市內四區及高新園區參展的新建商品房，將給予每平方公尺人民幣200元的購房補貼。開發商還將根據自身專案情況，提供特定房源和特價房等優惠活動。

北京│為量子網路奠基 光頻梳技術達陣

北京量子信息科學研究院袁之良團隊首創量子密鑰分發開放式新架構，採用光頻梳技術，成功達成615公里光纖量子通訊。該架構在確保量子通訊安全性的同時，能大幅降低系統建設成本，為大陸建設多節點廣域量子網路奠定基礎。

上海│浦銀上海半程馬拉松4/16開跑

2023年上海首場參賽人數超過萬人的大規模路跑賽事：浦發銀行上海半程馬拉松，9日下午啟動報名。受到疫情影響，時隔兩年後，此一受到廣大跑者歡迎的馬拉松賽事，將在4月16日早上7時鳴槍開跑，預示著第七屆上海半馬將火力全開，活力回歸。

福建│設人民幣800億穩外貿專項信貸額度

福建省再推出七個方面43條措施，加大政策支持力度，鞏固拓展經濟向好趨勢。其中，進出口銀行福建省分行設立人民幣（下同）800億元穩外貿專項信貸額度，積極支持進出口貿易、外貿產業鏈和供應鏈，以及外貿新業態等領域企業。

廣東│河源一日兩震 進入地震活躍期

河源市東源縣8日凌晨5時許發生4.5級地震，廣州、深圳皆有感，東源縣下午1時21分再次發生3.4級地震。廣東地震台副台長王力偉表示，廣東目前進入地震活動較活躍時段，但從地區來看，目前的地震活動都在正常範圍內。

香港│吉利汽車申請增設人民幣櫃台

港股上市公司吉利汽車9日公布，有意支持港交所新推出的港幣／人民幣雙櫃台模式計畫，並已申請增設人民幣櫃台。該公司指出，相信雙櫃台安排可為投資者提供新的交易貨幣選擇，且有可能提供更多流動性。

湖南│融合網路與實體 打造千家企業

湖南省政府表示，到2025年，數位經濟與實體經濟融合要取得顯著成效，產業核心競爭力明顯增強。要打造1千家智慧製造企業、3千條（個）智慧製造生產線。同時，孵化1萬家左右創新型中小企業，省級專精特新中小企業達到3,500家左右，國家級專精特新「小巨人」企業達到1千家左右。