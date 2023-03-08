3/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜ 拜登民意支持度42％ 去年6月來最高

路透／益普索（Ipsos）最新調查顯示，美國總統拜登的民意支持度升至42％，創下去年6月以來最高，原因在於通膨問題緩解與勞動市場維持強勁。拜登2021年初上任後支持度穩定下滑，去年5、6月期間降至36％的任內最低點。

美國｜特斯拉研發小型平價電動車

特斯拉執行長馬斯克7日表示，特斯拉正在研發的下一代小型電動車將主要以自動駕駛模式運行，價格只有Model 3一半。但未透露發布時間或車型細節。馬斯克曾於2020年的一場活動中稱，特斯拉大約三年內將推出一款售價為2.5萬美元的小型電動車。

歐元區｜去年第四季GDP 下修至持平零成長

歐盟統計局8日公布，歐元區去年第四季國內生產毛額（GDP）終值由初估季增0.1％下修至持平零成長，但依然高於歐洲央行預期的季減0.2％。分析師預期，此數據不會影響到ECB下週3月16日會議升息2碼的計畫。

新加坡｜MAS：上修全年經濟成長率至1.9％

新加坡金管局（MAS）8日公布最新季度調查，根據受訪經濟師的預測中值，星國今年全年經濟成長率1.9％，相較12月調查的1.8％略微上修。批發零售業及住宿餐飲業最被看好，前者今年產值增幅從前估值1.4％上調到1.9％，後者成長估值自5.6％大幅拉高至8.4％。

菲律賓｜宿霧省爆發非洲豬瘟疫情

菲律賓農業部8日證實，中部宿霧省爆發非洲豬瘟疫情，在卡爾卡爾市取得的149個血液樣本中，有58個呈陽性反應，在此之前菲國80多個省份中，已有12省傳出非洲豬瘟案例。菲國第一次偵測到非洲豬瘟追溯到2019年，當時數千頭豬隻遭到撲殺。

澳洲｜澳央總裁：貨幣政策已近適宜暫停升息地步

澳洲央行7日連續十次升息至3.6％後，總裁洛威（Philip Lowe）8日在AFR商業峰會上說，貨幣政策已接近適宜暫停升息的地步，讓央行有更充分時間去評估澳洲經濟狀況。其強調的適當時機將視乎經濟數據和央行前景展望而定。

烏克蘭｜聯合國秘書長3度到訪 商討穀物問題

聯合國秘書長古特瑞斯7日抵達烏克蘭，將會見澤倫斯基總統，商討黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）的持續以及相關問題。這是俄軍攻烏後，古特瑞斯第3次到訪。