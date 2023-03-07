3/8 China Scan 參與中國A股行情

天津│發放企業補貼 培訓高技能人才

濱海新區日前推出政策，透過發放企業補貼、培訓機構補貼等多種方式，全面吸引與培育技能人才，力爭到2027年高技能人才總量達到21萬人以上。該政策鼓勵企業展開特定項目培訓，按照每人人民幣1千元標準給予企業補貼支持。

上海│燃料電池創新中心建設方案通過

上海燃料電池製造業創新中心建設方案專家評審會日前舉行。與會專家一致認為該中心聚焦燃料電池一致性、耐久性、可靠性等關鍵共性技術問題，展開以燃料電池系統引領，帶動上游膜、催化劑等關鍵「卡脖子」部件的自主化，符合相關政策要求。

河南│今年港口輸送量拚5千萬噸

2023年河南普通公路水路工作會議在鄭州召開，該省計劃今年完成水路投資人民幣40億元，全線貫通沙潁河平頂山以下273公里航道，完成港口輸送量5千萬噸、貨櫃運輸量突破6萬標箱，推動內河航運服務運輸結構調整和對外開放達成新突破。

香港│中電控股洽購首批液化天然氣

知情交易員透露，香港逐步推動淘汰煤炭計畫之際，當地主要發電及供電商中電控股正尋求購買一批液化天然氣，計畫今年5月運至其最新進口碼頭。中電控股2月曾經表示，海上液化天然氣接收站將於2023年中投入商業營運。

廣東│規模以上食品 企業去年營收增7％

食品工業是廣東傳統的優勢產業，數據顯示，去年該省食品規模以上企業工業增加值人民幣（下同）2,190.3億元，年增12.95％；營收8,994.7億元，增長7.73％；利潤522.5億元，年減3.49％。截至2022年底，廣東已擁有食品工業相關企業15,637家，規模以上2,318家。

福建│華為產業生態大會 聚焦數位建設

2023華為福建產業生態夥伴大會7日起舉行，此次大會以「攜拓八閩，數智共建」為主題，多位行業大咖、專家學者以及大陸近千名生態夥伴齊聚福州，以「數位福建建設」、福建產業發展為主軸獻言獻策。

四川│實施千億跨越 培育6家千億級企業

四川計劃以優質企業為支撐點，助推新型城鎮化建設，將實施「千億跨越」大企業大集團提升行動、中小企業梯度培育計畫，推動大中小企業融通發展，力爭到2027年培育人民幣千億級企業六家，專精特新「小巨人」企業500家。