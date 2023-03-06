3/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│《金牌拳手3》上周登上北美票房冠軍

《金牌拳手3》（Creed III）在北美上映首周末票房告捷，擠下《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》登上票房冠軍，超越產業預期和前兩集的紀錄。《金牌拳手3》北美首周末開出5,870萬美元票房，分析師預期全周票房上看3,000萬美元。

美國 │亞馬遜撙節 擬關8家無現金便利商店

亞馬遜計劃關閉8家無現金便利商店Amazon Go，此為該公司削減成本計畫之一。舊金山四家、紐約市和西雅圖各二家無人商店，將自4月1日起關閉。亞馬遜財務長奧薩夫斯基（Brian Olsavsky）2月示警，可能關閉部分成長潛力低的無人商店和生鮮店。

歐元區│1月零售銷售僅增0.3％ 低於預期

歐元區1月零售銷售月增0.3％，雖較去年12月的月減1.7％大幅反彈，但仍遜於11月的月增1.2％。荷商安智銀行（ING Bank）經濟學家柯林（Bert Colijn）指出，1月零售銷售僅小幅上升，反映歐元區經濟在高通膨打擊下尚無反彈跡象。

英國│Costa Coffee加薪 幅度最高7.3％

連鎖咖啡店Costa Coffee追隨同業Pret A Manger腳步，6日再次宣布為員工加薪，為一年來第三度調薪。Costa Coffee旗下逾1.6萬名員工自4月1日起，將加薪6.1％至7.3％。此外，咖啡師的基本時薪將由10英鎊（約12美元）至少升至10.7英鎊。

澳洲│AI新創BrainChip推新晶片 股價飆

澳洲人工智慧新創公司BrainChip較預期提前推出第二代Akida晶片，激勵6日股價狂飆，創下今年來單日最大漲幅。BrainChip股價開高走高，終場躥揚16.67％，報0.6澳元。該公司2月表示Akida仍在研發階段，要到今年稍晚才會上市。

南韓│谷歌、Meta非法蒐集個資挨罰 提起訴訟

消息人士6日透露，谷歌和Meta已對南韓罰款的裁決提起訴訟。南韓個資保護委員會（PIPC）去年9月以非法蒐集用戶個資為由，重罰谷歌和臉書母公司Meta共1,000億韓元（約7,720萬美元），創下個資保護法史上最高罰金紀錄。

南韓│現代汽車氫能車1月市占稱霸全球

能源市調機構SNE Research 6日發布數據，1月全世界註冊登記的氫能汽車總計726輛，年減13.7％。其中現代汽車氫能SUV車NEXO等共售出332輛，排名第一，年減17.2％。排名第二是豐田，氫能車售出295輛，年減9.5％。