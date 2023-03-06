3/7 China Scan 參與中國A股行情

浙江│杭州為共享單車設大管家

「超量投放」、「隨意停車」一直是大陸管理共享單車的難題。杭州市城管局近日打造「杭州市公共慢行交通管理平台」已開始試運行。該平台能即時掌握各車企的車輛投放數、車輛租借狀態、總體區域分布情況等資訊，對全市範圍內共享單車運行情況進行統管。

江蘇│年底數位人民幣可用商家達80萬家

江蘇去年底開啟數位人民幣試用後，各銀行機構著力加強場景建設，有序擴大數位人民幣在批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共服務等領域應用涵蓋面。預計到今年底，江蘇將新增數位人民幣受理商戶門店80萬家，餐飲、文旅、交通、繳費等民生領域數位人民幣應用涵蓋面可達20％。

山西│長治市招商引資主打三大產業

2月來，長治市主打能源產業、現代設備製造產業、醫藥健康產業三大優勢產業聚落，密集派員前往各地招商。針對太陽能產業鏈，該市以潞安太陽能等公司為鏈主企業，聚焦產業鏈，重點解決上游多晶矽、拉棒、切片環節產能釋放，提升中下游電池組件競爭力與市占率。

海南│體育用品、裝備進口博覽會 月底登場

今年中國（海南）體育用品和裝備進口博覽會將於3月24日至26日在海南國際會展中心舉辦。本屆海南體博會將有來自海內外超過300個體育品牌參展，其中超過150個國際品牌參展，展品涵蓋航空運動、水上運動等潮流體育運動領域。

香港│致力反貪 將成立國際廉政學院

在社會全面復常、香港與世界搶人才的重要階段，廉政專員胡英明近日表示，今年將持續外訪說好香港故事，並構建「香港國際廉政學院」，提升香港在國際反貪領域的影響力。全球清廉指數在1995年公佈以來，香港一直保持在最廉潔的二十個經濟體內。

四川│崇州市促進賞花經濟

近日，位於四川省崇州市的數萬畝油菜花競相綻放，吸引遊客到當地踏春觀光。近年來，崇州市打造「自駕賞花節」等活動，置入輕食、茶飲、市集、露營等消費業態，打造賞花經濟，藉此帶動鄉村旅遊消費回暖。

重慶│今年擬完成交通投資人民幣1,100億

重慶市交通局局長許仁安6日在全市交通工作會上表示，2023年，重慶擬完成交通投資人民幣（下同）1,100億元，建設國際性綜合交通樞紐城市。2022年，重慶交通投資邁上1,000億元大關，全年完成投資1,023.9億元，為歷史之最。