3/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│Meta VR裝置全面降價

Meta大幅調低虛擬實境（VR）頭戴式高端裝置Quest Pro，以及較低端裝置Quest 2的售價。由3月5日起，Quest Pro頭盔售價降低至999.99美元；Quest 2降低至429.99美元。降低售價將有助吸引更多消費者使用Meta的VR和AR服務。

歐元區│通膨強勁 存款利率上看4%

由於歐元區通膨數據較預期強勁，包括摩根士丹利、美銀、法國巴黎銀行及巴克萊等四間大型投資銀行，向上修訂對歐洲央行存款利率預測，預料頂峰將達到4％。歐元區利率目前為2.5％，下次會期在本月16日。

阿拉伯聯合大公國│全球最值得擁有的護照

根據美國企業Nomad Capitalist排名，阿拉伯聯合大公國擠下盧森堡，成為全球199國中最值得擁有的護照，台灣護照則排名72。這項排名除了根據免簽證旅遊選項，還考量國際稅法、全球觀感、雙重國籍和個人自由等指標。

馬來西亞│暴雨來襲 疏散4萬災民

柔佛州（Johor）連日暴雨後，當局疏散了約4萬名災民。大馬國家災害管理機構表示，當局已為流離失所的災民設立200多個救濟避難所。馬國在每年10月至3月的季風季節期間常發生水災，氣象部門警告南部未來幾天將有更多降雨。

南韓│供過於求 晶片庫存率創26年新高

統計廳5日消息，1月南韓晶片庫存率為265.7％，這是1997年3月以來近26年來最高水準。晶片庫存率高就意味著供大於求。鋻於晶片是南韓主要出口品，南韓出口和經濟的前景堪憂。

北韓│手機限制升級 擋境外資訊

韓聯社4日報導，北韓最高人民會議常任委員會通過《行動通訊法修正案》，對手機的銷售、修理服務和使用提出更具體的要求。據推測，此舉或旨在加強網路控制，阻止境外資訊通過手機流入境內，影響北韓人民思想。

日本│人口銳減 合掌村擬開放外人移入

《讀賣新聞》報導，以世界遺產合掌村聚落聞名的岐阜縣白川村荻町地區，一直堅守「不轉賣、不租借、不破壞」等三大原則。如今面對聚落內人口減少，有意修改已維持半個世紀的禁止出租房屋規定，開放外人移居。