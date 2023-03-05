3/6 China Scan 參與中國A股行情

陝西│提50條措施 助經濟發展

陝西省近日公布，聚焦擴大投資、工業增長、消費回暖等十個方面提出50條綜合性措施。例如，對月銷售額人民幣10萬元以下的增值稅小規模納稅人，全年免徵增值稅，政府性融資擔保機構對小微企業等經營主體的平均擔保費率不超過1％等。

貴州│推春季旅遊四減半優惠活動

3月1日至4月28日，貴州省展開2023年春季旅遊「四減半」優惠活動。遊客透過平台預約，即可在貴州70家A級風景區享受第一道門票半價優惠，還有129家星級酒店和101家民宿掛牌價減半，以及十家旅遊業者推出十款旅遊商品半價等優惠。

海南│促消費 蓋環島旅遊公路驛站

位於儋州市的海南省環島旅遊公路首批示範驛站：「火山海岸」及「夕照儋耳」驛站正在進行基礎施工。旅遊公路及驛站項目是建設海南自貿港與創建國際旅遊消費中心的先導性重大基礎設施，目標是在旅遊公路沿線規劃40個展現當地自然和人文特色的驛站。

重慶│2022年全大陸最會塞車城市

百度地圖近日公布「2022年度中國城市交通報告」顯示，重慶超過北京，成為2022年大陸最壅堵的城市。過去四年的報告中，重慶有三年都位於交通壅堵排行榜第一名，僅在2021年，重慶被北京超越，降到第二名。

河北│豐寧大力發展乳製品產業

位於河北省北部壩上及接壩地區的豐寧滿族自治縣，牧草資源豐富，奶牛養殖歷史悠久。近年來，當地透過建設高標準奶牛牧場，引進優質奶牛品種，提升奶源品質，並引進大型乳製品企業，研發出多種常溫液態奶及低溫乳製品，已形成乳製品產業鏈。

浙江│瞄準「她經濟」舉辦美妝時尚生活節

「三八」國際婦女節即將來臨，「她經濟」相關企業卯足全力爭搶商機。浙江美妝時尚生活節近日在湖州吳興區埭溪鎮開幕。此次活動結合消費新需求，融合美妝、時尚、科技、旅遊等多種元素，力圖滿足群眾美好生活需要，推動消費市場復甦。

福建│廈門手機地圖 出現防空洞導航

近期廈門民眾的手機常常彈出「防空洞導航」，告訴民眾最近的五個防空洞在哪裡，也能快速找到身邊的防空遮蔽物工程和場所，甚至會估算抵達時間。去年，廈門也曾讓全市300多台防空警報器試鳴。由於廈門臨近金門，上述行動不禁引人聯想。