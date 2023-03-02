3/3 China Scan 參與中國A股行情

上海│虹橋中央商務區 企業總部新聚落

上海市政府2日表示，目前虹橋國際中央商務區已經累計吸引和培育總部類企業500多家，其中經市級認定的跨國公司總部企業44家、外資研發中心11家、民營企業總部44家、貿易型總部13家。虹橋國際中央商務區累計吸引逾500多家企業總部。

浙江│京東區域中心 擬進駐杭州拱墅區

京東集團區域中心專案擬進駐杭州拱墅區，該專案擬入駐京東商城、京東物流、京東科技、京東健康等多個業務領域，後續還將成立京東超級體驗店、京東智能開放創新研究院等重點項目，包含汽車產業升級發展、強化應急保障能力、共建工業互聯網創新示範應用等多領域合作場景。

海南│內陸水域禁漁4個月 至6月30日

海南省農業農村廳表示，為做好全省內陸水域禁漁工作，保護水域生物多樣性，維護漁業資源可持續發展，2023年海南省內陸水域禁漁啟動儀式暨松濤水庫禁漁期聯合執法行動正式啟動，為期4個月，自3月1日至6月30日期間實施。

新疆│推旅遊獎補政策 最高人民幣500萬

2023年新疆生產建設兵團旅遊促進會3月1日舉行，官方公布獎補政策指出，符合條件的新疆兵團旅行社，接待團隊人數總量排名前10名者，將可按照排名等次和送客人數最低限額雙標準，分別給予人民幣（下同）50萬～500萬元的獎補。

武漢│2月新房成交量 創下17年新高

統計資料顯示，今年2月份武漢新建商品房成交規模為12.42棟，面積140.3萬平方公尺，不僅月增87.2％，更較2022年同期大漲108.5％，創下17年來新高。但分析指出，去年2月和今年1月均為春節，市場回暖訊號因此放大，恐造成趨勢誤判。

廣東│今年新增公共充電樁逾2.1萬個

廣東省2日提出優化新能源汽車充電樁（站）投資建設營運模式，推出城市停車設施建設地方標準，既有停車位安裝充電設施的，免予辦理規劃、用地、建設許可手續，加快推進高速公路服務區等充電樁（站）和公路沿線充電基建，2023年新增建成公共充電樁要超過2.1萬個。

香港│將恢復來往北京、上海長途高鐵

香港高鐵1月15日恢復營運，但暫時僅有港深廣的短程班次。最新消息指出，今年4月1日起，香港高鐵將全面恢復服務，包含香港往來北京、上海等長途班次，每天約82班南、北列車。另有傳聞，3月11日起就會先恢復部分長途班次。