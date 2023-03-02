3/3 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│上周初領失業救濟人數盤旋歷史低點

上周（2月25日止）初領失業救濟人數報19萬，較前一周的19.2萬小減2千人，低於市場預期的19.7萬，為連續第7周低於20萬，持續盤旋在歷史低點，顯示整體就業市場依然強健。而2月18日止該周持續請領失業救濟人數也下滑5千人，來到165.5萬

美國│達美航空勞資協商 機師四年內加薪34％

達美航空（Delta）機師1日投票批准與資方協議的新合約，這項期限到2026年12月的合約，包括未來四年內加薪34％。機師工會組織ALPA表示，約1.5萬名達美機師有將近8成認可新合約，達美也成為首家與機師達成勞資協議的美國航空公司。

美國 │雪花財報報喜 上季營收激增53％

雲端服務公司雪花（Snowflake）周三公布第四季財報，拜客群擴大及產品收入暴漲54％之賜，總營收激增53％至5.89億美元。但虧損自一年前同期的1.322億美元，擴大到2.072億美元或每股淨損64美分，低於分析師預期的66美分。

墨西哥│今年GDP成長率預測下修至1.6％

墨西哥央行1日發布季度報告，鑑於美國經濟放緩恐損及自家出口需求，調降今明年經濟成長預測。央行將墨國今年GDP成長率預測，由前值1.8％下修到1.6％，明年估值則由2.1％下調為1.8％。墨國去年GDP成長3％，是從2020年衰退復甦後連續第二年擴張。

巴西│出口額大於進口額 上月貿易盈餘擴大

南美最大經濟體巴西1日公布貿易收支，進口跌幅大過出口之故，2月貿易盈餘微幅擴大。巴西上月出口額由前月的231.4億美元跌至205.6億美元，進口額從前月的204.2億美元減為177.2億美元，貿易盈餘自前月的27.2億美元擴張到28.4億美元。

奈及利亞│提努布當選總統 得票率低引質疑

非洲人口最多的奈及利亞1日公布總統大選結果，有奈國「造王者」之稱的70歲執政黨候選人提努布（Bola Tinubu）當選。奈國人口逾2.1億，提努布拿到880萬選票，得票率37％，領先主要反對黨候選人阿布貝卡（Atiku Abubakar）的29％，反對陣營對投票結果提出質疑。

馬來西亞│AWS擬在當地打造雲端運算基設施

亞馬遜雲端運算部門AWS周三宣布，計劃在東南亞國家馬來西亞打造雲端運算基礎設施，2037年之前投資60億美元，亞馬遜目前在全球有99處類似的設施。馬國總理安華指出，亞馬遜的投資計畫有助在當地創造就業，實現馬國長期經濟成長。