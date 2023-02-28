3/1 China Scan 參與中國A股行情

北京│大數據交易平台上線「工業數據專區」

北京國際大數據交易平台近日上線「工業數據專區」，為企業提供數據登記、確權、評估、流通、交易、跨境等「一站式」相關服務，加速推進工業領域數據要素市場建構。該平台可解決工業數據資源持有權、加工使用權、產品經營權等分置的產權問題。

河北│出生人口40年來首次跌破50萬

人口大省河北近日公布數據，2022年出生人口、人口出生率、人口自然增長率均較上年進一步下降。出生人口45.3萬人，是40年來首次跌破50萬人，人口出生率為千分之6.09。死亡人口58萬人，人口死亡率為千分之7.8；人口自然增長率衰退千分之1.71，比上年下降1.28個千分點。

江蘇│蘇州人均收入破人民幣7萬

2022年，蘇州市居民人均可支配收入首度衝破人民幣（下同）7萬元整數大關，達到70,819元，工資性收入是居民增收的主要動能。蘇州成為該省首個突破7萬元的設區市，比全大陸居民收入平均水準高出33,936元，比該省居民收入平均水準高出20,957元。

澳門│去年Q4零售額衰退逾兩成

澳門統計暨普查局公布數據，2022年第四季零售業銷售額年減20.6％至148億澳門元，扣除價格因素影響的銷貨量指數年減21.8％。與2021年同季比較，主要零售行業中百貨、鐘表珠寶和成人服裝的銷售額分別下跌34.7％、28.5％及26.2％，車用燃料（8.2％）和藥房（4％）則上升。

廣東│預製菜加速出口港澳海外市場

正在佛山舉行的首屆中國國際預製菜產業大會2月28日提出，推動粵味預製菜（即調理包）加速外銷，拓展港澳海外市場。廣東鼓勵粵港澳三地共同參與預製菜「灣區標準」研製工作，其中雙皮奶及煎魚餅等經典菜式進入首批「灣區標準」清單。

浙江│杭州新建最大人才共有產權房

2021年底，杭州市公布辦法，讓眾多買房剛需家庭，可以和政府「合資」買房，降低在杭州的買房門檻，杭州部分城區特別針對人才推出共有產權房。杭州市首批、該省最大的新建人才共有產權房建案近日開工，該建案位於西湖區三墩北，預計推出3,176戶住宅。

上海│音樂劇文化研究中心 啟用

歷經三年調研、規劃、設計、改造，上海音樂劇文化研究中心2月27日正式啟用，明確以垂直、共用、社交為關鍵字，集內容產出、人才集聚、先鋒實驗等功能於一體，連接演出、製作、創作、經紀等產業鏈環節，將成為大陸音樂劇的「實體孵化器」。