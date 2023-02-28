3/1 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│第一夫人爆料 拜登擬角逐連任

美國總統拜登尚未正式宣布競選連任，但第一夫人吉兒受訪時透露，拜登計劃角逐連任，她也全力支持拜登的決定。80歲的拜登是美國最高齡的總統，他多次表示有意競選連任，並淡化外界對他的年齡的疑慮，現在就只差正式宣布。

美國│西方石油調高股利 大股東巴菲特進補

西方石油（Occidental Petroleum）宣布將股利調高38％，至每股18美分，最大股東股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）將有可觀的股利進帳。西方石油同時宣布規模30億美元的新庫藏股計畫。

墨西哥│總統洽商馬斯克 特斯拉設廠計畫傳底定

墨西哥官員透露，墨西哥總統歐布拉多親自與特斯拉執行長馬斯克通話洽談後，特斯拉在墨西哥設廠的計畫大致底定，雙方即將對外宣布消息。歐布拉多在25日與27日與馬斯克通話，協商投資事宜，達成協議的進展已有9成。

歐盟│反壟斷調查 盯上蘋果App Store

歐盟反壟斷主管機關縮小對蘋果的訴訟範圍，2月28日指稱蘋果應用程式商店App Store禁止開發商告知使用者其他購買選項的規定，有違市場公平競爭，違反歐盟規定。歐盟的訴訟先前針對蘋果要求開發商使用蘋果應用程式支付系統的規定。

丹麥│拚減碳 氣候委員會建議牛肉課稅33％

丹麥氣候委員會指出，民眾必須將三分之二的肉類攝取量換成蔬果，才能協助實現丹麥遠大的氣候目標。委員會並建議對有害氣候的食物課稅，例如對碳足跡最大的牛肉課稅33％。丹麥的氣候目標是在2030年前將溫室氣體排放量比1990年減少7成。

日本│Rapidus將赴北海道建首座晶圓廠

日本半導體企業Rapidus社長小池淳義28日與北海道知事鈴木直道舉行記者會，宣布決定在北海道千歲市工業園區興建首座晶圓廠。該公司計劃在2025年前後建成試製生產線，在2030年前建立量產體系，目標是開發2奈米晶片。

日本│日銀候任副總裁 力挺寬鬆貨幣政策

岸田首相提名的兩位央行副總裁人選─曾任金融廳長官的冰見野良三（62歲）與現任央行理事的內田真一（60歲），28日在國會任命聽證會議上一致表示，有必要繼續有效地推行寬鬆貨幣政策來支撐經濟，同時對於副作用等也將密切關注。