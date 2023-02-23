2/24 China Scan 參與中國A股行情

上海│推動垃圾分類管理

上海市政府辦公廳公布最新方案，目標是到2025年時，上海將全面建立生活垃圾分類常態長效管理機制和全程分類收運處理系統，未來生活垃圾分類達標率、回收利用率，預計分別達95％和45％以上，垃圾分類工作水準將保持在大陸領先地位。

浙江│溫州擬發一次性生育補貼

為刺激生育意願，溫州規劃對於符合條件的家庭發放一次性生育補貼，補貼規模將視家庭生育一孩、二孩、三孩，分別發放人民幣（下同）1千元、2千元、3千元。相關辦法規定夫妻雙方或單方為溫州市戶籍人口，其中單方戶籍人口需子女戶籍歸屬溫州。

福建│去年數位人民幣交易金額逾1,500億

福建省2022年數位人民幣使用範圍再次擴大，自去年3月福州、廈門兩市加入數位人民幣第三批試點以來，截至去年底，福建開通數位人民幣支付商戶門店16萬個，開立錢包486.2萬個，交易筆數2,754.5萬筆，交易金額人民幣1,544.1億元。

香港│口罩令延至3/8

香港政府醫衛局23日宣布，目前實施的口罩令自即日起，再延長14天至3月8日。香港口罩令實施近千日，違規者將依法被處罰最高港幣1萬。香港特首李家超日前表示，將在冬季前解除相關管制，藉此吸引更多外國遊客訪問香港。

四川│成立遊戲創新發展中心

為打造遊戲全產業鏈創新孵化，四川近日正式成立遊戲創新發展中心，為遊戲企業提供技術研發支援、創作生產引導、出版預審監管及市場運營、主體培育等一站式服務。目前已有騰訊科技在內的四家重點遊戲企業，簽署服務協定。

河北│重啟出國旅行團 首團赴泰國曼谷

大陸自6日起試點恢復旅行社的出國旅行團行程及海外「機票＋酒店」業務，河北也在首批試點範圍內。河北的15人旅遊團23日從北京出發飛往泰國曼谷，開啟六天五夜的旅遊行程，這也是疫情停擺三年之後，河北再度出境的首發旅行團。

黑龍江│哈爾濱公布30條人才新政

哈爾濱23日公布「人才新政30條」，從資金補貼、覆蓋範圍、各項配套措施等都是前所未有。以資金支持來說，補貼、獎勵金額從人民幣幾千元至千萬元不等；涵蓋範圍為哈爾濱全市，不分城區和縣市等。新規將於3月10日上路。