2/23 China Scan 參與中國A股行情

重慶│便民新政 13項稅費資料先辦後補

重慶稅務局推出便民措施，提供「先辦理、後補件」服務。自今年2月1日起，包含存款帳戶、水資源稅、非居民企業所得稅預繳申報、個人綜合所得稅預扣預繳申報、車輛購置稅申報等13項涉稅費資料，納入「容缺辦理」範圍。

江西│擬發人民幣1,200萬文旅消費券

為提振旅遊市場，江西自2月下旬起推出「2023春光燦爛嘉遊贛」活動。除了多姿多彩的踏春賞春活動，各地還將推出景區門票、旅遊線路、住宿食飲等各種補貼優惠措施，預計共發放文旅消費券人民幣1,200萬元。

香港│預留港幣1億預算辦旅遊盛會

香港財政司長陳茂波22日宣布，港府會預留港幣1億預算，爭取更多吸引旅客和極具旅遊宣傳效果的大型盛會在香港舉行，以提升香港的國際形象。香港旅遊發展局還將動用超過港幣2.5億繼續舉辦及協助推廣大型旅遊盛會，包括首次舉辦的「香港流行文化節」等活動。

海南│推海洋牧場辦法 特定項目先建後補

海南農業農村廳等部門公布「海洋牧場試點項目管理暫行辦法」，對項目選址、申報主體、項目審批、備案等方面作出規定。以企事業單位為主體建設的養護型、增殖型及休閒型海洋牧場項目，採取「先建後補」的方式補助，每個項目最高補助人民幣2千萬元。

浙江│杭州將補助二孩與三孩家庭

杭州22日舉行十四屆人大三次會議第三次全體會議，杭州市政府2023年度民生實事專案表決出爐，決定將首度向同一對夫妻生育二孩、三孩，且新生子女戶籍登記在杭州的家庭發放育兒補助。擬向二孩家庭一次性發放補助人民幣（下同）5千元，而向三孩家庭發放補助2萬元。

上海│獎勵企業創新 最高人民幣1億

上海市近日提出，對創新型企業總部在創新產品零部件、原材料等方面自主研發取得重大突破並達成實際產出的重大專案，符合戰略性新興產業專項資金支持條件的，給予30％比例支持，支持金額最高人民幣1億元。

黑龍江│黑河重啟中俄氣墊船旅客運輸

黑龍江黑河口岸近日重啟中俄氣墊船旅客運輸，便捷兩地民眾往來交通。黑河與俄羅斯的布拉戈維申斯克隔黑龍江相望，最近處相距僅750公尺，自1992年起就依賴客運氣墊船作為黑龍江冰封及流淩期的水路交通工具，惟因疫情中斷運輸三年。